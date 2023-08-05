台灣桃園越南法國麵包攤疑食物中毒案 個案340人

桃園市衛生局5日指出，中壢忠貞市場某越南法國麵包攤商有14項食品衛生缺失，2天內有60人通報食物中毒，已命業者停業並限期改善。（桃園市衛生局提供）

台灣桃園市中壢區忠貞市場某越南 法國麵包攤發生疑似食物中毒案，桃園市衛生局指出，截至今天中午，個案數已增至340人，其中有235人就醫、13人住院，相關檢驗結果最快下周出爐。

桃園市政府衛生局表示，3日起陸續接獲通報指食用此店的越南法國麵包後，出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，2天內就有60人通報疑食品中毒；經查攤商有14項食品衛生缺失，已勒令停業並採樣食品、環境及人體檢體共21件送驗調查，檢驗結果最快下周出爐。

衛生局今天向媒體指出，截至今天中午12時，疑似食物中毒的個案數已增至340人，其中有235人就醫、13人住院，且仍有發燒、腹瀉症狀；根據醫院通報的採集個案人體檢驗報告部分，為沙門氏桿菌及輪狀病毒。

衛生局表示，今天會同桃園市法務局消保官至現場查核，攤位無營業，餐點備製場所也無食材原料；業者在未複查合格同意復工 前若擅自營業，將依違反食品安全衛生管理法處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局指出，若有食用此越南法國麵包攤商的食品衍生食品中毒消費爭議，法務局已要求業者應即刻聯繫消費者，以瞭解後續治療及恢復狀況，並就醫療費 用的負擔或補償方案做溝通處理。

衛生局表示，市府將全力協助衍生消費爭議而無法獲得妥適處理的消費者，民眾可撥打1950向市府消費者服務中心諮詢、申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴。