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台總統大選最新民調 賴35.4%領先但兩岸和平避戰能力輸柯

記者陳宥菘／即時報導
兩岸圓桌論壇協會4日公布2024總統大選最新民調，賴清德(右)以35.4%支持度領先柯文哲的33.3%，但在維護兩岸和平、避免戰爭能力上，柯文哲(左)以33.6%居首。(本報資料照片)
兩岸圓桌論壇協會4日公布2024總統大選最新民調，賴清德(右)以35.4%支持度領先柯文哲的33.3%，但在維護兩岸和平、避免戰爭能力上，柯文哲(左)以33.6%居首。(本報資料照片)

兩岸圓桌論壇協會4日公布2024總統大選最新民調，有33.6%民眾認為柯文哲較有能力處理維護兩岸和平、避免戰爭，領先賴清德的23.2%、侯友宜19.1%。在美中台三方關係、兩岸關係的處理能力上也都以柯文哲的支持度位居第一，賴清德第二、侯友宜墊底。儘管賴清德在總統支持度上領先，但也凸顯兩岸關係與兩岸和平避戰是賴清德的軟肋。學者更直言，賴清德若當選，恐讓兩岸「兵兇戰危將更進一步」。

兩岸圓桌論壇協會4日舉辦「2024台灣總統大選與中美關係互動與影響」記者會，並發布多項民調。在總統支持度上，賴清德以35.4%支持度領先柯文哲的33.3%，兩人相差2.1個百分點，侯友宜則以18.0%墊底。不過，若郭台銘加入選舉，並與民眾黨候選人柯文哲搭配，柯文哲與郭台銘組合的支持度將與賴清德縮小至0.8%，支持度分別為35.6%與34.8%。

在美中台關係處理上，有34.4%民眾認為柯文哲最有能力處理好三方關係，領先賴清德27.2%、侯友宜12.9%。在台美關係上，則以賴清德37.4%居首，柯文哲31.9%、侯友宜11.7%。

但在兩岸關係處理能力上，則以柯文哲35.0%位居第一，賴清德22.3%、侯友宜17.5%。在處理維護兩岸和平、避免戰爭上，亦是柯文哲33.6%，領先賴清德23.2%、侯友宜19.1%。

兩岸圓桌論壇協會理事長張顯耀指出，民調顯示郭台銘是在野力量整合的關鍵，而侯友宜若想提升支持度，應多強化國政論述。另外，賴清德在總統大選雖獲得35.4%支持度，但在處理兩岸關係、維持台海和平避戰的能力僅獲得2成多信賴度，「如何在台海避免戰爭，同時維持國家利益與安全，賴清德必須說清楚」。

民調還顯示，在2024總統大選結束後，有29.4%民眾認為中國大陸對台影響較大，略高於認為美國和中國大陸對台影響一樣大的29.2%，以及美國對台影響較大的27.5%。在台灣與美國、大陸發展關係上，有38.8%認為台灣與中國大陸、美國雙邊都發展關係都重要，34.0%認為與美國發展關係更重要，16.5%認為與中國大陸關係更重要。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，雖然兩岸關係不是這次大選最重要的議題，但選後第一個要面對的問題，就是如何處理與大陸的關係。趙春山分析，明年選舉結束後，「九二共識」將是兩岸關係的重點，「沒有九二共識就沒有對話」，除非台灣方面可以提出別的論述而又能讓大陸接受，只是目前看不到這種論述。

趙春山認為，若是賴清德當選兩岸關係一定不好，「兵兇戰危將更進一步」，因為賴清德將跟隨蔡英文的兩岸路線，且「做不到接受九二共識、丟掉台獨標籤」。他並指出，台灣目前只有國民黨跟大陸最高層有溝通管道，包括民進黨、柯文哲，甚至郭台銘都通通沒有。

根據民調，在中國大陸與美國在地緣政治、貿易、科技、軍事等全面性的競爭關係下，有近半數，48.1%民眾認為台灣不要選邊，而應以台灣自己的利益為考量。有25.6%民眾選擇「親美抗中」，有14.3%民眾選擇「親中抗美」。

本次調查由兩岸圓桌論壇協會委託QuickseeK民調中心執行，調查期間於2023年7月28日至2023年7月31日進行，調查對象為全台22縣市且年滿20歲之一般民眾。調查採用市話、手機雙底冊方式進行，其中市話部分完成500份、手機部分完成571份，合計共完成1,071份有效樣本，抽樣誤差在正負2.99個百分點以內，加權方式根據內政部最新人口資料進行戶籍地、性別、年齡、教育程度多重反覆加權處理。

賴清德 柯文哲 侯友宜

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