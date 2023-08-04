屁孩「連吐5盤壽司」噁爆！藏壽司：停止營業 全面消毒
繼日前日本一起男高中生在連鎖壽司專賣店內，做出用嘴舔醬油瓶口等惡劣行為之後，近日也有台灣網友爆料，她看見一名孩童在藏壽司台中SOGO店用餐時，對著旋轉台上的壽司吐口水、至少看到連吐5盤，當下父母竟然沒有制止，讓她完全沒了胃口。照片曝光後，在社群平台掀起熱議。
對此，亞洲藏壽司也立即做出回應，業者發聲明稿指出，「當下收到消費者通報後，該店人員雖立即前往該桌席確認顧客及商品狀況，然對應上仍有不足之處，對此我們深感歉意。今後，如遇類似狀況，店鋪將立即停止營業，待迴轉鏈上之商品全數廢棄、迴轉鏈、鮮度君等清潔消毒完成後，再重新營業。」
此事也在網路掀起討論與批評，「終於知道為什麼朋友吃壽司郎都只點平板的」、「真的很扯！恐龍可以不要帶小恐龍去迴轉壽司嗎！以後迴轉壽司是不是要規定18歲以下禁止進入啊」、「無言以對⋯欠教育」、「噁心當有趣」、「死小孩+恐龍家長」、「有什麼家長就有什麼孩子」、「誇張，父母都不管的嗎」、「不會教小孩還不如不要生」、「真的很誇張欸」、「拜託上新聞」。
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