我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

屁孩「連吐5盤壽司」噁爆！藏壽司：停止營業 全面消毒

記者羅建怡／即時報導
網友在店內看見一名孩童對著壽司盤吐口水。(圖／摘自Dcard)
網友在店內看見一名孩童對著壽司盤吐口水。(圖／摘自Dcard)

繼日前日本一起男高中生在連鎖壽司專賣店內，做出用嘴舔醬油瓶口等惡劣行為之後，近日也有台灣網友爆料，她看見一名孩童在藏壽司台中SOGO店用餐時，對著旋轉台上的壽司吐口水、至少看到連吐5盤，當下父母竟然沒有制止，讓她完全沒了胃口。照片曝光後，在社群平台掀起熱議。

對此，亞洲藏壽司也立即做出回應，業者發聲明稿指出，「當下收到消費者通報後，該店人員雖立即前往該桌席確認顧客及商品狀況，然對應上仍有不足之處，對此我們深感歉意。今後，如遇類似狀況，店鋪將立即停止營業，待迴轉鏈上之商品全數廢棄、迴轉鏈、鮮度君等清潔消毒完成後，再重新營業。」

此事也在網路掀起討論與批評，「終於知道為什麼朋友吃壽司郎都只點平板的」、「真的很扯！恐龍可以不要帶小恐龍去迴轉壽司嗎！以後迴轉壽司是不是要規定18歲以下禁止進入啊」、「無言以對⋯欠教育」、「噁心當有趣」、「死小孩+恐龍家長」、「有什麼家長就有什麼孩子」、「誇張，父母都不管的嗎」、「不會教小孩還不如不要生」、「真的很誇張欸」、「拜託上新聞」。

藏壽司立即致歉並發布聲明。(圖／藏壽司提供)
藏壽司立即致歉並發布聲明。(圖／藏壽司提供)

恐龍 教育 日本

上一則

在校偷摸同班前女友屁股 台灣高中生涉性騷被判刑

下一則

新聞評論／外交戰 賴包裝成台獨平安符vs.侯爭美日信任

延伸閱讀

扮「豬八戒」走紅… 老戲骨遇水災一度失聯 正能量喊話獲讚

扮「豬八戒」走紅… 老戲骨遇水災一度失聯 正能量喊話獲讚
北灣13歲少女偷開父母特斯拉撞爛 車上3人傷

北灣13歲少女偷開父母特斯拉撞爛 車上3人傷
能生還嗎？門頭溝洪災沖散 父母劫後餘生沿水邊苦尋10歲女

能生還嗎？門頭溝洪災沖散 父母劫後餘生沿水邊苦尋10歲女
成都少年「活剝貓皮」 銀行高管父母買貓供虐遭起底

成都少年「活剝貓皮」 銀行高管父母買貓供虐遭起底

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(記者陳正興／攝影)

台海若發生戰爭 郭台銘：華爾街股市10秒崩盤

2023-08-02 18:16
「楊德昌回顧展」簽約儀式合影， 左起為北美館館長王俊傑 、導演楊德昌遺孀彭鎧立、國家影視聽中心董事長藍祖蔚 。(圖:台北市立美術館提供)

詐欺成龍錢、逃亡12年 台名導楊德昌遺孀躲美過追訴期返台

2023-07-31 04:54
鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，獨立參選箭在弦上。（本報資料照片）

王金平託人勸退 郭台銘怒了稱「要有動作」

2023-07-28 02:30
前文建會主委鄭淑敏。(本報資料照片)

兩岸密使鄭淑敏 在美跌倒昏迷過世 享年78歲

2023-07-27 02:28
鴻海集團創辦人郭台銘（左）和知名作家湯馬斯‧佛里曼（右）。（翻攝郭台銘官方臉書）

郭台銘訪佛里曼卻刪文引議論 郭辦：單純友人互動

2023-08-03 10:35
蔡姓保母遭網友誣指虐死女嬰，案發時不少網友打著正義招牌，前往保母家中作亂、撒冥紙，讓蔡女及家人承受不少壓力。(記者張議晨／翻攝)

私刑正義大翻車 保母被控虐嬰遭網暴 死因卻是生父吸毒

2023-07-27 12:44

超人氣

更多 >
紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡
喜歡「獨來獨往」3星座：水瓶很享受、這個星座生人勿近

喜歡「獨來獨往」3星座：水瓶很享受、這個星座生人勿近
理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

理財專家認為不要等 一有資格就領社安金
仿Amazon網頁詐騙 網購當心 華人險上當

仿Amazon網頁詐騙 網購當心 華人險上當
稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人

稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人