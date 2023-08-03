我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殖利率走升 史指連三跌

被控密謀推翻2020大選 前總統川普：我無罪

郭台銘參選2024箭在弦上 侯友宜隱忍以拖待變

記者王寓中、劉宛琳、卜敏正、劉明岩、簡慧珍／綜合4日電
卡努颱風來襲，新北市長侯友宜3日坐鎮新北市府災害應變中心。（記者陳正興／攝影）
卡努颱風來襲，新北市長侯友宜3日坐鎮新北市府災害應變中心。（記者陳正興／攝影）

彰化縣議長謝典林退出國民黨後，黨內憂心的「骨牌效應」並未立即出現，但謝典林開第一槍，反映鴻海創辦人郭台銘發動連署獨立參選總統已勢在必行，挺郭地方議長和派系人士必將面臨表態選邊；另一方面，國民黨中央和侯友宜競選辦公室隱忍不出重手，也在以拖待變，保留最後整合空間及可能。

國民黨總統參選人侯友宜今天在桃園、新竹造勢，兩場人數上看千人。國民黨文傳會主委林寬裕表示，各行各業的「侯援會」皆在緊鑼密鼓籌備中，青年、工商、勞工界等都依照原訂的計畫進行中，選辦與黨部也都共同規畫。

挺郭派也動作不斷，地方人士昨證實，郭台銘訪美返台後，挺郭人士將於8月17日在台北鉅星匯會館發起一場「主流聯盟」餐會，席開數40至50桌，謝典林、雲林縣前縣長張榮味都是受邀者；張榮味負責人數約一到兩桌。台東縣前縣長吳俊立表示，知道這場餐會，但尚未決定參加。

據了解，昨上午謝典林受張榮味之邀到張宅見面，張榮味也關心謝典林退黨的事，並認為謝的退黨決定是對的。本報記者昨多次致電張榮味，但張未接電話。

從南投的何勝豐到彰化的謝典林，黨內和外界都在點名下一個退黨的是哪位議長？

黨內人士表示，侯郭未整合藍營基層焦慮，一聽到有人幫郭壯聲勢，深藍也會質問「拿了郭什麼好處？」左右不是人的情緒，對立委參選人的處境，恐才真難堪。

另一方面，國民黨中央和侯競辦仍保留最後整合空間。據了解，國民黨主席朱立倫已親自致電議長們，重申要團結；黨內高層也與雙北、桃園等地議會系統分頭對話，減緩可能產生的骨牌效應。侯競辦則派出重要人士與謝典林方面溝通，希望努力到最後一刻。

對於侯、郭是否「必有一戰」，國民黨人士表示，郭若已準備好獨立參選總統，後續大選效應將遠超過個別議長的退黨。郭台銘返國後何時宣布參選，以及何時真正開始號令地方議長、派系及各山頭人士，從連署戰開始分頭布局並全面出擊。

相關人士表示，地方議長背後各有不同處境及利益盤算，和郭的最大交集除了不喜歡侯友宜，也盤算挺郭「有好處沒壞處」，反過來也增加黨中央若要整合談判的籌碼，眼前最大的目標，就是不分區立委的提名。

國民黨 郭台銘 侯友宜

上一則

台灣中科院九鵬基地餘料銷毀意外爆炸 2人嚴重燒燙傷

延伸閱讀

郭台銘訪佛里曼卻刪文引議論 郭辦：單純友人互動

郭台銘訪佛里曼卻刪文引議論 郭辦：單純友人互動
郭台銘若參選 柯文哲：我當選機率0 賴清德已可開香檳

郭台銘若參選 柯文哲：我當選機率0 賴清德已可開香檳
侯友宜結束訪日行 72小時見36國會議員

侯友宜結束訪日行 72小時見36國會議員
訪美作家佛里曼 郭台銘：台海若戰 華爾街股市10秒就崩

訪美作家佛里曼 郭台銘：台海若戰 華爾街股市10秒就崩

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(記者陳正興／攝影)

台海若發生戰爭 郭台銘：華爾街股市10秒崩盤

2023-08-02 18:16
「楊德昌回顧展」簽約儀式合影， 左起為北美館館長王俊傑 、導演楊德昌遺孀彭鎧立、國家影視聽中心董事長藍祖蔚 。(圖:台北市立美術館提供)

詐欺成龍錢、逃亡12年 台名導楊德昌遺孀躲美過追訴期返台

2023-07-31 04:54
鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，獨立參選箭在弦上。（本報資料照片）

王金平託人勸退 郭台銘怒了稱「要有動作」

2023-07-28 02:30
前文建會主委鄭淑敏。(本報資料照片)

兩岸密使鄭淑敏 在美跌倒昏迷過世 享年78歲

2023-07-27 02:28
蔡姓保母遭網友誣指虐死女嬰，案發時不少網友打著正義招牌，前往保母家中作亂、撒冥紙，讓蔡女及家人承受不少壓力。(記者張議晨／翻攝)

私刑正義大翻車 保母被控虐嬰遭網暴 死因卻是生父吸毒

2023-07-27 12:44
民進黨主席、總統參選人賴清德。（本報資料照片）

最不想誰當選總統？民調：賴清德29.1％最高

2023-07-31 02:29

超人氣

更多 >
喜歡「獨來獨往」3星座：水瓶很享受、這個星座生人勿近

喜歡「獨來獨往」3星座：水瓶很享受、這個星座生人勿近
紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡
杜魯多婚姻危機疫情時有「預告」？吃瓜群眾：妻子確診 他卻沒事

杜魯多婚姻危機疫情時有「預告」？吃瓜群眾：妻子確診 他卻沒事
理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

理財專家認為不要等 一有資格就領社安金
台海若發生戰爭 郭台銘：華爾街股市10秒崩盤

台海若發生戰爭 郭台銘：華爾街股市10秒崩盤