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台海若發生戰爭 郭台銘：華爾街股市10秒崩盤

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台海若發生戰爭 郭台銘：華爾街股市10秒崩盤

中央社／台北2日電
鴻海創辦人郭台銘。(記者陳正興／攝影)
鴻海創辦人郭台銘。(記者陳正興／攝影)

鴻海創辦人郭台銘2日發文分享與「世界是平的」（The World Is Flat）作者佛里曼（Thomas L. Friedman）交流心得指出，台灣在世界經濟所扮演角色重要性遠大於烏克蘭，他兩人都同意，若台海發生戰爭，世界金融市場是抵擋不住海嘯般的衝擊，只要10秒鐘、華爾街股市就會崩盤。

郭台銘晚間透過臉書表示，緊湊的訪美行程，他與久仰的作家佛里曼相談甚歡，他指出，在佛里曼之前，世界是圓的；在佛里曼之後，世界是平的。

郭台銘說，佛里曼的「世界是平的」一書，睿智且尖銳地提出在全球化的脈絡底下，科技與通訊快速的進步，世界正被抹平，全世界的人正空前地接近彼此，群體相互連結；人們都需要快速應變，要懂得在地化、個性化，才不容易被淘汰。

他指出，佛里曼的世界觀浩瀚無垠，不遺餘力推動世界各國應積極開發新興能源，在邁進AI人工智慧時代當下，佛里曼提出應該要把「AI變成IA」，要以「智慧型輔助」（intelligent assistants，IA）以及「智慧型演算法」（intelligent algorithms，IA），這才是當代世界需要的複合解方。

郭台銘說，佛里曼今年剛造訪北京，試圖釐清中美關係僵局究竟所謂何來，並發文指出，中美雙方在當今世界局勢缺一不可，中國經濟崩潰而美國依然能繁榮的想法，根本是天方夜譚；且認為中美兩國「相互競爭是必然，相互合作是必然，找到二者之間的平衡也是必然」。

郭台銘呼應佛里曼說指出，台灣在世界經濟扮演的角色，重要性遠遠大於烏克蘭。只要台灣發生戰爭，從軍事角度也許能夠抵擋三個月，但對於世界經濟的衝擊、是巨大的，對華爾街金融秩序的影響、是立即的，「我們都同意若台海發生戰爭，世界金融市場是抵擋不住海嘯般的衝擊」。

他認為，台海若發生戰爭，不用一個月，甚至不用一小時，只要十秒鐘，華爾街股市就會崩盤，世界就會發生天翻地覆的變化。

郭台銘說，他告訴佛里曼，台灣主流民意是要和平、不要戰爭，超過三分之二的中間選民都選擇和平，畢竟台海戰爭對世界經濟的毀滅性打擊，是不可估量的，而最後他也向佛里曼分享「金門和平宣言」，盼日後能夠持續請益。

郭台銘 華爾街 烏克蘭

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