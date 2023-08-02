接見日本維新會訪團 蔡英文盼支持台灣加入CPTPP

台灣總統蔡英文今天接見日本維新會「中華民國（台灣）友好研討會台灣訪問團」。圖／台總統府提供

台灣總統蔡英文 今天接見日本 維新會「中華民國 （台灣）友好研討會台灣訪問團」，他表示，台灣和日本是彼此重要的國際夥伴，並感謝日本多次在國際場域重申台海和平穩定的重要性。她期盼訪團議員能持續在日本國會發揮影響力，支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，一起促進區域經濟的蓬勃發展；也歡迎日本朋友多多來台灣旅遊，持續深化彼此交流，讓台日關係更上層樓。

蔡英文致詞時表示，「日本維新會」是台灣的重要友人，時常在日本國會為台灣發聲、奔走。這次馬場伸幸代表率團再次來訪，以行動展現對台灣的支持，她要表達誠摯歡迎。

蔡英文指出，台灣和日本是彼此重要的國際夥伴，每當遭逢重大災害，都互相扶持，共度難關，形成「善的循環」。在這裡，她要特別感謝「日本維新會」，對於2018年的花蓮大地震，捐助1000萬日圓賑災。在疫情期間，日本也提供台灣420萬劑疫苗。這些情誼，都讓台灣人民感念在心。

蔡英文表示，這幾年來，日本多次和歐美各國，在國際場域重申台海和平穩定的重要性，並呼籲國際社會支持台灣參與「世界衛生大會（WHA）」和世界衛生組織（WHO）。包括2021年，日本參議院全場無異議表決通過，支持台灣參與WHA，這當中都有大家的努力與貢獻。她要再次感謝大家的真摯友誼。

蔡英文表示，期盼訪團的議員能持續在日本國會發揮影響力，支持台灣加入CPTPP，一起努力促進區域經濟的蓬勃發展，推動台日關係更上一層樓。最後，她也祝福訪問團此行成果豐碩。

馬場致詞時表示，10幾年前，日本發生311大地震時，台灣捐贈總金額超過200億日圓以上的善款，對東日本的災後重建給予許多援助。近來，由於日本沖繩首里城需要重建，台灣也捐贈5支非常珍貴的紅檜木，協助該城重建。

馬場指出，對於台灣政府與人民經常關心日本的深厚情誼，他除了要表示感謝，也相信未來台灣與日本在安全保障、經濟、觀光等領域的交流，以及兩國人民間的往來會愈來愈緊密與深化。

馬場強調，日本維新會「中華民國（台灣）友好研討會台灣訪問團」是一個自由參加的研討會，日本維新會的研討會之中，以國家或區域為對象的就只有台灣。未來，也將竭盡最大心力，協助台灣在許多領域更進一步發展。