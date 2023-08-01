成都世大運／中華羽將精銳盡出 直落3退大馬闖金牌戰

李佳馨（右）和葉宏蔚為中華隊守護下第一點。（圖／大專體總提供）

成都世大運打進羽球 混合團體賽4強的中華隊，精銳進出爭取最後兩勝，上午進行的4強賽包括包括「左手重砲」林俊易、「中租學霸」許玟琪和混雙世界排名16的葉宏蔚／李佳馨都排上陣，第一點混雙擔綱出賽的葉宏蔚／李佳馨順利奪勝，第二點男單林俊易也守下勝利，第三點許玟琪逆轉勝，助中華隊率先搶下晚上金牌戰門票。

葉宏蔚／李佳馨本周世界排名16，是國內排名最高的組合，今天擔綱首點面對黃天啟／蕭皓珊，寶島組合首局在18：18時連下3分，驚險以21：18先下一城，第二局再以21：16拿下，為中華隊開出紅盤。

第二點男單，世界排名25的林俊易面對沒有單打排名的張彥峰，首局以21：15先下一城，第二局技術暫停時也取得11：6領先，順利以21：16拿下，取得點數「聽牌」優勢。

第三點女單，許玟琪出戰馬來西亞葉睿晨，27歲的葉睿晨職司雙打，目前沒有單打世界排名，世界排名20的許玟琪雖輸掉首局，但將戰局逼到決勝局，18：18時再連趕3分，演出18：21、21：12、21：18的逆轉勝。

中華隊只花3點就鎖定勝利，第四點男雙和第五點女雙都不用上場，讓葉宏蔚和李佳馨不用兼點出賽。

羽球向來是中華代表團在世大運的「獎牌庫」，2017年台北世大運更在主場開啟「5金行」；拿坡里世大運沒舉辦羽球，成都世大運再納入，中華隊再闖晚上7點半登場的金牌戰，對手將是地主中國大陸和泰國 隊的勝家。