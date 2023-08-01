我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑

試圖推翻大選 川普再遭刑訴…重返白宮最大威脅

愛太深？台16歲少年幫男友下藥 助性侵女閨蜜

記者陳俊智／桃園即時報導
陳姓少年的女閨密遭設局下藥，險遭扒衣性侵（示意圖）。本報資料照片
陳姓少年的女閨密遭設局下藥，險遭扒衣性侵（示意圖）。本報資料照片

桃園一名任姓男子與16歲陳姓少年交往，因看上對方同年齡的女閨蜜，竟要求對方幫忙在酒裡下藥，好讓他能性侵。陳姓少年因深愛任男，竟答應幫忙約人和下藥，害女閨蜜遭任男痛打凌虐、逼喝汽油且險遭性侵；桃園地院今依2人以上以藥劑共同強制性交而凌虐未遂罪判任男4年徒刑，可上訴。陳姓少年則由少年法庭諭知交付保護管束。

判決指出，任男與陳姓少年曾是情侶，但2人交往期間，他又看上少年的16歲女閨蜜，想和女閨蜜發生性關係，還拿安眠藥要求少年幫忙迷昏對方。陳姓少年因為深愛任男，2020年5月某日佯裝心情不好，約女閨蜜到他與任男的租屋處聊天，並在女閨蜜的杯子裡下藥，見對方意識模糊，打電話通知在外等待的任男進屋。

任男發現少女尚有意識，持馬克杯打破女方頭，又持磨刀棒戳對方胸部和大腿內側，並用變聲器掩飾身分，要求對方從「發生性關係」、「身邊所有的人被殺光」和「沾滿汽油的毛巾塞嘴10分鐘」3個選項擇一，後來逼餵對方喝汽油。

陳姓少年的女閨蜜慘遭任男凌虐，後來假裝昏倒才未被性侵，人身自由遭限制長達12小時才獲釋。

審理時，任男承認傷害凌虐，否認下藥性侵。他辯稱自己經常頭痛，所以拜託陳姓少年幫忙保管安眠藥，但法院認為說法不符常情，再加上他犯案過程曾嘗試脫少女衣物，少年也指證他有性侵意圖，仍被認定有罪。

法院認為，任男為滿足自己性慾，與陳姓少年共謀下藥犯案，並以馬克杯、磨刀棒和汽油等物凌虐，造成被害人身心傷害甚鉅，且犯後始終否認，所為應與非難，但考量任男在辯論終結後已與被害人達成和解，因此量處其刑。

性侵

上一則

女友「嘖」一聲被砸瞎 台助理教授恐關4年

下一則

出軌妻手機閃「避孕」夫蒐證反遭索賠 法院：抓姦不易…

延伸閱讀

夫妻賣么女抵房租 房東性侵7歲長女

夫妻賣么女抵房租 房東性侵7歲長女
遭誣性侵7年 馬幼興珍惜復出 睡攝影棚不喊苦

遭誣性侵7年 馬幼興珍惜復出 睡攝影棚不喊苦
整治軍中性侵 拜登簽決定權轉移令

整治軍中性侵 拜登簽決定權轉移令
情感導師出事了？女實名舉報19歲時遭性侵 涂磊稱造謠

情感導師出事了？女實名舉報19歲時遭性侵 涂磊稱造謠

熱門新聞

前文建會主委鄭淑敏。(本報資料照片)

兩岸密使鄭淑敏 在美跌倒昏迷過世 享年78歲

2023-07-27 02:28
苗栗縣卓蘭鎮老庄溪一帶23日中午有民眾驚見溪裡疑似出現浮屍，警員、消防人員趕往打撈，結果虛驚一場。圖／民眾提供

台溪流驚見女性裸屍…警消趕往打撈 真相超尷尬

2023-07-25 18:55
「楊德昌回顧展」簽約儀式合影， 左起為北美館館長王俊傑 、導演楊德昌遺孀彭鎧立、國家影視聽中心董事長藍祖蔚 。(圖:台北市立美術館提供)

詐欺成龍錢、逃亡12年 台名導楊德昌遺孀躲美過追訴期返台

2023-07-31 04:54
鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，獨立參選箭在弦上。（本報資料照片）

王金平託人勸退 郭台銘怒了稱「要有動作」

2023-07-28 02:30
江宏傑將在日本召開記者會，日本外國記者俱樂部的網站上已刊登出相關訊息。(取材自網路)

江宏傑赴日開國際記者會控失聯 福原愛聲明反擊

2023-07-27 02:24
蔡姓保母遭網友誣指虐死女嬰，案發時不少網友打著正義招牌，前往保母家中作亂、撒冥紙，讓蔡女及家人承受不少壓力。(記者張議晨／翻攝)

私刑正義大翻車 保母被控虐嬰遭網暴 死因卻是生父吸毒

2023-07-27 12:44

超人氣

更多 >
灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世

灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世
華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍
眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾

眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾
李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」

李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」
不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質