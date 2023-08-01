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最新民調：侯友宜民調止跌緩升 七成國民黨支持者支持

記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。本報資料照片合成
民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。本報資料照片合成

針對2024總統大選，ETtoday新聞雲今日公布最新民調，民進黨總統參選人賴清德的支持度35.6%、民眾黨參選人柯文哲28.8％，而國民黨參選人侯友宜則為24.3％。有72.8％的國民黨支持者表態支持侯友宜。

「ETtoday民調雲」於7月28日至30日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，回收有效樣本數1,753份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.34%。

根據民調顯示，如果2024總統大選由賴清德、侯友宜與柯文哲三人競逐，賴清德支持度獲35.6%，柯文哲支持度為28.8%，侯友宜支持度則為24.3%，賴清德與柯文哲支持度差距6.8個百分點，賴清德僅微幅領先。

根據該媒體過去調查，過去政黨傾向支持國民黨的民眾，願意投給侯友宜者皆未達7成，最新民調顯示，已有72.8％國民黨支持者力挺侯友宜；政黨傾向支持民進黨者，則93.8%支持賴清德；政黨傾向民眾黨者，有92.2%支持柯文哲。

根據民調，在賴清德支持者中，92.4%表示不會改變，2.3%改投柯文哲，1.8%改投郭台銘，0.4%改投侯友宜；侯友宜支持者中有82.8%不會改變，8.5%改投柯文哲，3.1%改投郭台銘，1.8%改投賴清德；柯文哲支持者中有74.3%不會改變，10.4%改投侯友宜，8.6%改投郭台銘，4.6%改投賴清德；郭台銘支持者中則有65.2%不會改變，18.0%改投柯文哲，10.7%改投侯友宜，3.9%改投賴清德。

在看好度方面，42.6%民眾認為賴清德最有可能當選2024總統，同時絕對不會投、最不希望當選的參選人亦以賴清德39.9%的比例最高。

在政黨喜好度方面，民眾對三大政黨的印象皆為討厭大於喜歡，對民進黨的喜好度為23.3%、討厭度為47.9%；對國民黨的喜好度為17.3%、討厭度為43.8%；對台灣民眾黨的喜好度為14.9%、討厭度為32.9%。

若以民眾的年齡與政黨傾向等基本資料交叉分析來看，賴清德在南部地區（43.8%）、40至49歲（37.7%）、60歲及以上（45.3%）、民進黨（93.8%）、泛綠（79.8%）認同者中，獲得相對較高的支持度。

柯文哲則是在東部離島地區（41.4%）、20-29歲（48.4%）、30-39歲（44.9%）、台灣民眾黨（92.2%）、泛藍（38.4%）認同者、不支持任何政黨者（43.9%）中獲得相對較高的支持度。

侯友宜在北部地區（28.8%）、50-59歲（35.1%）、60歲及以上（34.8%）、國民黨（72.8%）、泛藍（38.0%）認同者中獲得相對較高的支持度。

賴清德 侯友宜 柯文哲

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