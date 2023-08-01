日經：裴洛西訪台一年來 解放軍加速準備圍堵台灣

圖為解放軍東部戰區空軍轟-6K戰機起飛。(取自中國軍網)

時任眾院議長裴洛西去年8月2日訪問台灣後，中國解放軍 一直動作頻頻，「日經亞洲」運用無人機空拍畫面與專家觀點分析指出，解放軍正加速為圍堵台灣做準備。

根據「日經亞洲」（Nikkei Asia），裴洛西（Nancy Pelosi）去年訪台前，解放軍機艦活動範圍以台灣西南方為主，鮮少移動到台灣以東，但過去這一年來，解放軍在西太平洋（Western Pacific）或菲律賓海（Philippine Sea）變得活躍，模擬圍台的演習次數也大增。

中國「遼寧號」航艦去年12月在台灣以東海域演習後，接著於今年4月5日首度將第一艘國產航空母艦「山東號」部署至西太平洋，在當月底前持續進行艦載機起降訓練。

同樣是在今年4月，中國攻擊型無人機TB001被證實近乎繞台飛行，根據台灣國防部的說法，這種飛行路線極不尋常。5月3日，解放軍偵察無人機BZK-005又被證實近乎繞台飛行。

今年3月以來，解放軍機在台灣以東空域出現頻率大增，自裴洛西訪台至今年2月止，每月偵獲天數為0至3天，但這個數字漸漸增加，4月共計10天、5月12天、6月6天、7月12天。

俄羅斯 軍隊在台灣以東的活動也變得明顯，5月有兩艘俄軍巡防艦在當地出現，並持續活動1個多月。台灣國防部智庫「國防安全研究院」副研究員王尊彥說：「在俄羅斯入侵烏克蘭後雙方關係改變的背景下，俄羅斯與中國同調，加強在台灣周邊的軍事活動。」

基於解放軍在台灣以東的一連串活動，專家認為，北京正在為不久的將來「封鎖台灣」做好準備。

台灣智庫「國策研究院」執行長郭育仁說：「由於中國已完成海上擴張，進入東海與南海，當它深入西太平洋時，就可以從3個方向全面封鎖台灣。」

2012年，現任中國國家主席習近平政府成形時，日本 將尖閣諸島（釣魚台列嶼）國有化，此後中國官方船隻常態性入侵日本在東海的領海，今年4月還曾入侵長達80多個小時，創下紀錄。

南海方面，中國自2013年左右已興建7座人工島作為軍事據點，並加強對這個區域的實際控制權。最近中國剛派遣大批船舶進入菲律賓主張擁有主權的區域，藉此展現強硬立場。

部署航空母艦可以有效在這3處海域立足。中國第3艘航艦福建號訂於2024年服役，而且已計劃建造第4艘。郭育仁說：「擁有4艘航空母艦，將提高奪取這3處海域（東海、南海、西太平洋）支配權的可能性，讓封鎖台灣更可能成為事實。」

過去一年來的另一項變化是，在台灣周邊飛行的解放軍機數量大增，近期每天可超過30架次。過去解放軍機很少逾越台海中線，去年8月卻一連24天有解放軍機逾越中線。

郭育仁示警：「在台灣周邊飛行的共機數量激增，意味中國正處於必要時將動員立即侵台的階段。」

那麼台灣將如何自衛？當中國軍力有限時，金門與其他靠近中國的離島預料會成為武裝衝突前線。然而中國武器已大幅改進，還有電子作戰作為額外選項。

台灣專家一致同意，對中國而言，最佳侵台劇本就是台灣迅速陷落，剝奪台灣軍方發動反攻和美國介入所需時間；其中一個設想中的情境是解放軍圍堵台灣、前進台北和總統府。

台灣地勢陡峭，只有少數地點適合登陸作戰。今年初以來，台灣軍方反覆進行以海灘為重點、防堵解放軍登陸的操演。

智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）研究員易思安（Ian Easton）2017年出版的著作「中共攻台大解密」（The Chinese Invasion Threat）挑出14處解放軍可能登陸的海灘，位於台北市中心西北方約20公里的台北港是其中之一。專家表示，那裡靠近淡水河出海口，解放軍能從港口沿河而上，襲擊總統府和首都其他要地。

為了防止這種情況，台灣軍方在北部至中部設置了密集的雷達網。位於台北西南方70公里、海拔2620公尺的樂山山頂附近，就有一處向美國購置的重要雷達設施，已於2012年開始運作，該設施能夠偵測中國內陸3000公里的動態。

桃園的沙灘則是另一個可能登陸點，地近桃園國際機場。俄羅斯去年全面入侵烏克蘭初期，即掌控首都基輔（Kyiv）郊區一座機場，藉此運送兵力和補給品來攻擊基輔。基於中國可能攻擊商用機場，台灣7月漢光演習在桃園機場進行操演。

另一方面，假使解放軍進犯台灣，日本、菲律賓、韓國會介入多深，也是各界關注的焦點。日本正在靠近台灣的琉球群島加強防禦力，以回應解放軍在附近海域加強軍事活動；陸上自衛隊在日本最西端與那國島（Yonaguni）部署電子戰部隊。

另根據今年2月一份協議，美國在菲律賓可使用的軍事基地從5座增至9座。

美國與台灣也擴大合作，去年底頒布的2023財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act, NDAA）就授權未來5年提供台灣100億美元軍援。

同時，美、台正在協商提前在台儲備美國軍火，以防解放軍封鎖時難以提供武器給台灣。

台美軍事人員交流亦有所進展，今年台灣將派陸軍第542旅、333旅聯合兵種營赴美交流；美國駐台軍事人員則變成原來的3倍，來到100人左右。

成功大學副教授蒙志成說，美台關係在台灣總統蔡英文任內，來到前所未有的友好狀態。

不過目前還有問題尚待解決。舉例而言，由於美方優先處理與烏克蘭的協議，延遲交付「刺針」（Stinger）地對空飛彈等武器給台灣。台灣空軍對美採購的F-16V第一階段交機時間也延至2024年7至9月，比原本規畫晚了將近一年。