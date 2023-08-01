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朱立倫：最新內參民調 侯友宜已追上柯文哲

中央社台北1日電
國民黨主席朱立倫。（中央社）
國民黨主席朱立倫。（中央社）

新北市侯友宜自接受國民黨徵召參選總統後，民調狀況不盡理想，落居第3的位置，但國民黨主席朱立倫今天說，看了最新內參民調，侯友宜已追上民眾黨總統參選人柯文哲，目前與民進黨總統參選人賴清德的差距，已非常小了。

國民黨自5月17日徵召侯友宜參選總統後，民調卻不升反降，朱立倫下午在出席唐獎第5屆頒獎典禮前，被問到若9月之後，侯友宜民調沒起色，若要促成在野大聯盟，是否考慮當他人的副手，朱立倫表示，他剛看了最新內參民調，侯友宜已經追上柯文哲，目前與賴清德的差距，已經非常小了。

針對有媒體報導，前高雄市長韓國瑜在國民黨全代會前，向朱立倫建議要有「備案勝選方程式」，朱立倫則說，對於這樣無謂的放話，是完全不應該有的行為。

侯友宜競選辦公室發言人王敏旭也指出，任何的放話都無助於團結，韓國瑜在全代會許下3個願望，其中提到一定要在國民黨推出的總統參選人侯友宜領導之下，下架民進黨。

王敏旭表示，民調部分，除了朱立倫所說的黨內內參民調外，最新民調侯友宜的民調正逐漸上升，加上近日外界公布的民調也是如此，顯示整體趨勢正往好的方向邁進。侯友宜會繼續爭取每份支持的力量，最後贏得勝選。

黨內人士分析，民調追上的原因，包括韓國瑜在全代會上與侯友宜同台，象徵藍營整合成功，這也讓支持者感受到大團結的氛圍已經浮現；而這也可從TVBS最新民調中看到，侯友宜在60歲以上的支持度有增加，這代表藍營基本盤開始回流，後勢看漲。

民調 侯友宜 國民黨

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