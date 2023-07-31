彰縣議長退黨釀退黨潮？趙少康：侯友宜民調起來才是正辦

中廣董事長趙少康。本報資料照片

彰化縣議長謝典林今天宣布退出國民黨，投下黨內震撼彈。中廣董事長趙少康 今天受訪表示，未來還會不會有人走，這不排除，現在國民黨總統參選人侯友宜 趕快把聲勢、民調 拉起來，才是正辦。趙少康也說，大家（指柯文哲和郭台銘）今天為什麼會這樣跑出來，就是因為侯友宜民調不高嘛。

趙少康表示，大家都是大人了，謝典林有自己的判斷和立場，謝退黨到不失為一個磊落的做法，道不同不相為謀，那就走嘛，政治人物應該這樣。網路上有人說要不要辭議長，但那就看謝在議會的實力，實力夠就繼續幹，若實力不夠國民黨要發動議員罷免，那就會另外一件事。

對於是否造成退黨潮，趙少康說，將來會不會有別人走，那就不排除嘛，主要是有超過六成希望民進黨下台，各路英雄都覺得自己有希望，民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘都覺得自己有希望，侯友宜是國民黨提名，60%得票一分，每人都變成十幾二十幾趴，變成各個有希望，沒人有把握，就會有每人押不同人的情況發生

趙少康說，現在要整合不容易，例如要怎麼整合柯文哲？郭台銘看起來信心滿滿要連署又要怎麼整合？這些人都是頭上長角的，很難整合，只有侯友宜自己民調衝高。否則大家今天為什麼會這樣跑出來，就是因為侯友宜民調不高嘛，如果像去年40％誰會出來啊？這種只能自立自強。

對於朱立倫要如何整合，趙少康表示，朱立倫本來就應該去和大家溝通，但侯友宜這邊把民調衝高也是必要的，有些政見提出來，例如民生、青年、住宅、治安等，侯友宜有提出政見，但大家無感嘛，不知道是那些蛋頭學者幫侯，現在提出來就是要石破天驚，才會吸引別人，如果沒這樣的政見很難。

趙少康認為，侯友宜自己多提幾個有爭議的政見，不怕大家罵你、不怕討論、有前瞻性的，若提出來相信應該可以改變這個局勢；如果還是很保守，民調拉不起來，就很難怪別人一個一個跑出來。

趙少康說，做為黨主席當然要盡力去挽救這個局面，不見得很容易，但動作還是要做，表示他盡力了；朱有沒有做他不知道，朱怎麼想怎麼做大家都猜不透，天威難測，他有做也應該讓別人知道，例如勸議長不要退，或和柯文哲、郭台銘去溝通，不知道朱做了沒，但評論朱對選情沒幫助

趙少康表示，每個選區不一樣，有些選區的小雞真的很怕郭台銘或是柯文哲在他們的選區提人，這樣又是一分為二，但現在選舉不是壓倒性的，多一個人分票小雞就很危險，所以當然會緊張。但小雞緊張也沒用，郭台銘、柯文哲要不要推人，不是你蹭他就不推人，所以與其蹭他不如來支持侯友宜，讓侯友宜民調衝高。

對於是否加強黨紀，趙少康表示，黨紀處分就是開除，但提不出人，只是開除小雞，也只是讓民進黨當選而已。723國民黨全代會推侯友宜正式成為總統參選人，應該給侯友宜兩個月去衝，現在才過一個星期，大家支持他兩個月，兩個月還是衝不起來再說。不要說侯民調起不來去蹭別人，這樣兩面都丟。