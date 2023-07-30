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支持郭台銘選總統 彰縣議長謝典林宣布退出國民黨

記者劉宛琳、劉明岩／即時報導
鴻海創辦人郭台銘（中）由彰化議會議長謝典林（左）陪同，為北斗鎮長候選人顏宏霖助選。記者劉明岩／攝影
鴻海創辦人郭台銘（中）由彰化議會議長謝典林（左）陪同，為北斗鎮長候選人顏宏霖助選。記者劉明岩／攝影

力挺鴻海創辦人郭台銘參選總統的彰化縣議會議長謝典林，台灣時間31日深夜過零時後，在臉書上拋出震撼彈，宣布即日起退出中國國民黨

謝典林的姊姊、國民黨立委謝衣鳯表示，今天上午10時將回應關於謝典林退黨一事。

謝典從國民黨徵召之初，就一路支持鴻海創辦人郭台銘，而郭台銘在國民黨全代會後積極與地方派系連繫，除了說明參選決定，也正在布局連署據點，謝典林繼南投縣議長何勝豐之後，成為第二個喊退出國民黨的黨籍民代，可能引發後續退黨效應。

謝典林凌晨在臉書表示，國民黨在野期間，他沒有離開過，面對明年的總統大選，他也相當認同必須團結所有力量，才能下架貪腐無能的政府，但局勢演變至今，卻變成同志間相猜忌的肅殺氣氛；身為基層黨員，他也希望能夠促成在野大團結，「雖千萬人，吾往矣」（郭台銘全代會當天也發文同樣一句話）。

而謝退黨聲明落筆日期在7月24日，是否說明723全代會隔天，謝典林就做了退黨的準備，耐人尋味。

謝典林說，近來每次接待重要貴賓，他都提醒自己更要謹言慎行，任何一個動作都可能被過度解讀。他很敬愛大姊謝衣鳳，她身兼中央黨部副秘書長以及彰化縣黨部主委，也是立法委員，許多重責大任壓在她的肩膀他也相當不捨。跟大姊是家人，但也是獨立的個體，不希望再有讓有心人見縫插針的機會，「暫且先離開栽培我的國民黨」，謝說，在情感上，無法繼續與國民黨並肩作戰，還是感到有些惆悵。

力挺鴻海創辦人郭台銘參選總統的彰化縣議會議長謝典林，晚間在臉書上拋出震撼彈，宣布...
力挺鴻海創辦人郭台銘參選總統的彰化縣議會議長謝典林，晚間在臉書上拋出震撼彈，宣布即日起退出中國國民黨。圖／取自謝典林臉書

國民黨 同志 臉書

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