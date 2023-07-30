隨機砍人影片曝光 北市男被逮稱什麼都不記得 遭收押

柯姓男子前天晚上酒醉情緒失控，持菜刀站在馬路上揮舞，隨機攻擊3名路人，1人傷勢嚴重脖子遭穿刺，所幸熱心民眾幫忙壓制，警方趕抵上銬逮捕。(記者翁至成／翻攝)

台北市柯姓男子前天晚上在小吃攤吃飯喝酒，步行回家時酒醉情緒失控，走進打工的水果攤抄起一把菜刀，站在大馬路上隨機砍人，有3名機車騎士遇襲，其中1人脖子遭穿刺瞬間濺血，所幸送醫沒有生命危險。熱心民眾聽聞「救命」幫忙壓制，警方隨後趕抵上銬逮捕，詢後依殺人未遂等罪嫌送辦，檢方聲押獲准。

監視器畫面曝光，只見柯男身穿藍色上衣，手持長約30公分的菜刀站在大馬路上見人就砍，甚至追趕數名機車騎士，誇張的是，一名騎士看到他手持菜刀停車，反而「成為獵物」，被柯狂砍數刀，人車倒地還不罷手，所幸民眾見義勇為幫忙壓制，事態才沒再擴大。

警方調查，柯男（51歲）在信義區中坡南路一間水果攤打工，下班後至鄰近小吃攤吃飯喝酒，酒足飯飽回家路上突然怒氣大發，奔回水果攤抄起一把菜刀就走。

柯男疑神智不清，前天（29日）晚上7時30分，持菜刀站在馬路上揮舞，隨機鎖定目標砍人，不少機車騎士見狀閃過，卻有人不幸遭波及，王男（59歲）手臂遭割傷，侯姓女子（54歲）跟老公機車雙載，背部有近30公分不連續劃傷。

劉姓男子（52歲）最慘，他騎車看到柯男持刀站在路上，怕撞到他停下，卻被柯拉下車持刀揮砍，他脖子遭明顯穿刺濺血，手臂也受傷。

劉男遭砍大聲尖叫，有兩名熱心男子見狀上前幫忙壓制，路人急忙報案，扭打過程中菜刀被甩出，掉到大馬路上，警方出動快打警力迅速到場上銬逮捕。