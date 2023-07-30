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郭台銘啟程訪美 將推動「主流民意大聯盟」整合

記者劉宛琳／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘今天啟程訪美。(記者陳正興／攝影)
鴻海創辦人郭台銘今天啟程訪美。(記者陳正興／攝影)

鴻海創辦人郭台銘今天啟程訪美，他在行前談話表示，台灣面臨戰爭和和平的關鍵時刻，但在野各政黨不是網內互打，就是遲未回應六成下架民進黨的主流民意的整合行動；因此，他提出「主流民意大聯盟」的整合工作，要用具體的行動回應基層民眾的心聲。

郭台銘表示，距離他上次訪問美國，也不過才100多天，但不論台灣或個人面對的政經環境卻已大不相同。他這次訪美，一方面拜訪學養豐富的戰略專家與智庫朋友，請教讓台灣遠離戰爭、永保安康的方法；同時也希望讓美國友人了解，台灣真正的主流民意是要和平，不要戰爭，台灣不希望變成下一個烏克蘭

郭台銘表示，在台灣面臨戰爭或和平的關鍵時刻，超過六成的台灣選民認為，只有在2024的大選下架民進黨，才能讓台灣轉危為安。遺憾的是，目前在野各政黨，有的是受制於既有的形式規則，有的限於政治攻防的敵友誤判，除了時常出現的網內互打，更遲遲未見回應主流民意的具體整合行動。

郭台銘呼籲，無論是非綠或是在野，各整黨領袖、先進前輩都能開大門走大路，進一步推進「主流民意大聯盟」的整合工作，用具體的行動回應基層民眾的心聲，創造總統大選與立委選舉母雞與小雞的雙贏。

郭台銘表示，在過去這段時間，他是以二次創業的精神研究政策、學習政治，希望結合志同道合的朋友，一起將台灣從戰爭的邊緣拉回到和平的道路上。這段過程他雖然遭受造謠、抹黑、攻訐和謾罵，但守護台灣的責任心與使命感，驅使他全心投入、無怨無悔。

郭台銘深信，一個人走的快，一群人走得遠，相向同行的道路上沒有那麼多敵人，他參加的每個活動、提出的每個主張，都是回應廣大的基層民意，厚植更廣泛的社會基礎。

郭台銘表示，未來他將深入基層的惜福之旅，走遍台灣每一塊土地，投入他畢生有形無形的資源，讓堅持兩岸和平、經濟繁榮以及政治清廉的基層從政者，都可以不憂不懼的朝向成功勝選之路大步邁進，人同此心，心同此意，「讓我們一起用主流民意的大團結大勝利」。

鴻海創辦人郭台銘今天啟程訪美。記者陳正興／攝影
鴻海創辦人郭台銘今天啟程訪美。記者陳正興／攝影
鴻海創辦人郭台銘今天啟程訪美。(記者陳正興／攝影)
鴻海創辦人郭台銘今天啟程訪美。(記者陳正興／攝影)

郭台銘 民進黨 烏克蘭

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