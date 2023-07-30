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侯友宜明出訪 國民黨暌違16年再有總統參選人訪日

記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜明出訪，也是國民黨暌違16年再有總統參選人出訪訪日本。(本報系資料照)
侯友宜明出訪，也是國民黨暌違16年再有總統參選人出訪訪日本。(本報系資料照)

國民黨總統參選人侯友宜將於明日率團搭乘台灣時間上午7時30分長榮班機赴日本進行為期三天的「友誼之旅」，預計拜會國會議員、日本台灣交流協會、僑界友人等，並接受日本媒體NHK、朝日新聞的專訪。此行也是前總統馬英九在2007年參選總統大選訪日後，暌違16年，國民黨再次有總統參選人造訪日本。

侯辦表示，國民黨長久以來，與日方政界包括政府官員、國會議員、以及不少政黨等，有著相當的歷史淵源以及深厚的情誼。侯友宜也強調，台日關係密不可分，也因此在國民黨7月23日全代會徵召提名侯友宜參選總統後，首訪日本，足見其對台日關係的重視。這場「友誼之旅」的行程，除讓各界更了解侯友宜外，也期盼台日雙方無論在區域安全、政治、以及經貿等層面與議題，都能有更緊密的交流和實質的合作。

侯辦指出，「日華議員懇談會」長年以來在增進台日關係上，扮演相當關鍵的角色，侯友宜此次也特別專程拜訪，尤其古屋圭司會長，將茶會選在日本眾議院內的會館，相當難得。而且此次「日華懇」的國會茶會，同時邀請僑界一起參與，也是有史以來第一次，格外具有意義。屆時侯友宜將與各政黨的國會議員，進行深度的互動與交流。

侯辦表示，台日雙方都是地震、水災等自然災害頻發的國家，這也給兩國帶來國安危機，但是也患難見真情。2011年日本311大地震，當時馬英九總統和夫人周美青女士親自在電視上幫忙接電話募款，台灣也立即派遣搜救隊前往救災，新北市的特種搜救隊同時加入行動。新北市與東京都，長年都有消防合作，例如2022年及2019年，東京消防廳率團參加新北市災害管理國際研討會，兩市常常互訪參加雙方的防災演訓。2016年侯友宜在新北市副市長任內，也代表新北市與神奈川縣簽署「相互支援防災協定書」。

侯辦提到，侯友宜無論在擔任市長或過去警職期間，都有不少涉外事務的經驗。此次參選總統，外交事務當然也是重要的面向，無論是訪日或之後的訪美，都會清楚的讓國際友人了解，侯友宜是最有能力維持區域和平、台海穩定、以及守護台灣安全的中華民國總統參選人。

侯友宜 日本 國民黨

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