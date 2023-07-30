柯文哲演唱會挨批「欺負音樂人」 主辦被爆與大陸來往密切

民眾黨總統參選人柯文哲29日舉辦演唱會，號稱「舞群是蔡依林的，Keyboard是五月天的」，卻遭五月天Keyboard老師周恆毅否認。（圖：柯文哲競辦提供）

民眾黨總統參選人柯文哲 昨舉行演唱會，更稱「舞群是蔡依林 的，Keyboard是五月天的」，卻遭五月天Keyboard老師周恆毅否認，台北市議員林延鳳批評「欺負音樂人、欺騙年輕人」，就是柯獲取政治聲量的手段，要求柯應道歉，此外，她發現演唱會主辦公司尼奧創意行銷老闆戴利玲，長期穿梭在兩岸，還曾認同中國「惠台措施」，要求柯應公開面對外界質疑。

林延鳳指出，戴利玲曾是台灣知名電視人，後來長期赴中國發展，穿梭兩岸，更與台北市前副市長黃珊珊交情很好，2018年黃參選議員便為其製作競選影片，黃在2022年7月於北藝二樓「青鳥書店」舉辦新書發表會，被批「行政不中立」，那次活動就是尼奧公司所主辦。

林延鳳表示，根據中國媒體報導，戴利玲曾任北京 廣電總局講師，曾參與北京衛視「跨界歌王」、央視「經典詠流傳」等節目製播工作，還曾公開讚許中國「有了惠台措施的加持，台灣電影人有了更多大展身手『創作』的機會，兩岸合拍影視作品勢必會帶來更多看點。」

林延鳳說，柯文哲在演場會登場前，向媒體表示，有五月天音樂人、蔡依林舞團等，如今都被打臉，痛批柯文哲、民眾黨，個個都是擅長欺騙年輕人、糟蹋音樂人的大說謊家。

林延鳳認為，柯文哲與民眾黨不僅要為此道歉，更要講清楚穿梭兩岸的戴利玲，認同中國「惠台措施」加持，卻能幫「中華民國總統參選人」舉辦政治活動，甚至將經手售票平台的金流，「請樣的分際適當嗎？這算是純粹商業行為嗎？」

林延鳳認為，柯文哲應好好面對政治獻金問題的質疑，包含「有無防堵不法海外資金之機制？」、「會不會依法在三個月內完成政治獻金申報」，另外，為了防堵黃牛票，演唱會門票皆需實名購買，並沒有所謂「一萬元以下匿名捐款」的巧門，請柯陣營落實「公開透明」完整公布，讓大家檢視這些購買者是否有名有姓，「還是境外勢力干預台灣選舉的潛伏者、冒名者，切勿再知法玩法，欺世盜名。」