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開戰中國？分析：美還沒準備好 彈藥不足、軍艦偏少

美澳部長聯合聲明 反對片面改變台海現狀

台明年國防預算或逾4400億台幣 綠委：前政府支出偏低

記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委王定宇30日說，蔡英文總統特別注重台灣的安全，所以國防預算持續增長至4400億元台幣，累積的成長比例高達28%。（本報資料照片）
民進黨立委王定宇30日說，蔡英文總統特別注重台灣的安全，所以國防預算持續增長至4400億元台幣，累積的成長比例高達28%。（本報資料照片）

民進黨立委王定宇今天（30日）說，蔡英文總統特別注重台灣安全，國防預算從3100億元（台幣，下同，約98美元），持續增長至4400億元（約139億美元），累積成長比例高達28%，主要是前政府偏低的國防預算支出，還有蔡政府贏得國際社會認同，可以取得合理價格，進行國軍裝備的更新。

王定宇指出，蔡英文上任後，特別注重台灣安全，國防預算規模從3100億元，持續增長到4400億元，累積成長的比例高達28%，如果再加上F-16V戰機、飛彈載台特別預算，成長的比例會更高。

王定宇認為，由於前政府偏低的國防預算支出，導致基期比較低，相較之下，預算成長就會高一點，蔡政府贏得國際社會認同，所以在新式戰機、潛艦國造、主力戰車跟海馬斯方面，過去台灣政府無法取得現役最新的裝備，現在都可以取得合理的價格，更新國軍的裝備。

王定宇說，在國軍生活設施及個別裝備，政府投入大量的預算，例如興安專案，還有因應敵情的威脅，中共解放軍從2013年開始，大幅提高國防預算，規模幾乎是台灣的20倍，如果再加上隱藏的預算，金額會更高。

王定宇指出，台灣在蔡英文的執政之下，總體經濟成長，雖然歷經美中貿易戰、新冠肺炎，還有俄烏戰爭，整體的經濟持續成長，不僅可以減稅，稅收還可以正成長，所以才有餘裕進行國防、教育及社福相關的投資

王定宇表示，明年國防預算還沒有拍板定案，據說會成長300億元，達到4400億元的規模，顯示蔡政府對軍人、國家安全與國防投資的重視，國防是國家安全的基礎，有厚實的自我防衛力量，才有經濟與民主，自助而後人助，盟友的協助才會更加有可能。

預算 蔡英文 投資

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