台積電擬德國設廠 德官員歡迎：車用電子前景可期

半導體大廠英飛凌（Infineon）在德勒斯登的新廠今年5月舉行動土典禮，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen，左4）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz，右2）親自出席。（Infineon提供）

台積電規畫在德國 設歐洲第一座晶圓廠，專注車用特殊製程，負責招商的德國官員對此表示歡迎，強調歐洲車用電子市場前景可期，德國有決心打造半導體產業鏈。

「德國聯邦外貿與投資 署」（Germany Trade & Invest）半導體專家塞勒（Oliver Seiler）接受中央社記者訪問時表示，COVID-19疫情期間晶片 供應短缺，導致汽車生產線停擺，德國才真正意識到半導體業的重要性，不僅經濟部長親自致函請台灣協助，歐盟也全力推動「歐洲晶片法案」（European Chips Act），利用放寬補貼規定來增加投資誘因。

台積電日前表示德國設廠的協商仍在進行，最快8月做出決定，塞勒對台積電與德國政府的談判不願多談，不過對台積電考慮設廠表示歡迎。

他強調，德國是全球最大的汽車電子市場，除了智慧製造和人工智慧，汽車工業將帶動歐洲的晶片需求。

據「德國電子業同業公會」（ZVEI）2021年發布的最新半導體產業報告，每部車所需的晶片總值，過去20年來每年平均成長7%，到了2025年將達1050美元，「由於行車輔助系統和車聯網的發展，這趨勢可望持續下去」。

因此，塞勒指出，為避免再次陷入晶片荒的窘境，現在連汽車工業也自己投資產能，尤其傳統汽車大廠都想分一杯羹。

舉例來說，全球最大汽車零件供應商博世（Bosch）在德勒斯登（Dresden）設立晶圓廠，2021年7月正式啟用；另一家汽車零件大廠采埃孚（ZF Friedrichshafen）與美國碳化矽晶圓領導廠商Wolfspeed結盟，今年2月宣布將在德國西部的薩爾邦（Saarland）建晶圓廠。

德國車用晶片大廠英飛凌（Infineon）則大幅擴充產能，新廠今年5月在德勒斯登動工，投資額50億歐元（約新台幣1700億元），號稱是公司史上最大單一投資案。

不過，德國強化半導體產業鏈的努力，也因補貼金額節節攀高引起爭議。

上月美國半導體巨擘英特爾（Intel）與德國政府簽約，在馬德堡（Magdeburg）投資300億歐元（逾新台幣1兆元）設廠的計畫，將可獲得多達99億歐元（約新台幣3400億元）的補貼。

經濟學家批評，政府無視風險將雞蛋全放在同一個籃子，質疑花這麼多納稅人的錢不值得。

塞勒表示，各國為推動半導體在地製造，補貼建廠成本2到4成是常態；這是歐洲史上最大筆的外國直接投資，德國政府從未補貼過這麼高的金額，難免引發議論。

他強調，半導體、車用電池、雲端計算、氫能全屬歐洲極力打造的未來產業，德國對強化半導體產業鏈有整體和長遠的規畫，只要歐洲沒有的新科技都鼓勵投資，因此從博世、采埃孚、Wolfspeed、英飛凌到英特爾最近的設廠計畫，政府都願意補貼。

至於德國的高電價問題，塞勒說，經濟部正準備用電費補助和長期合約的方式，為能源密集產業解決電價過高的問題，可望在不久將來看到正面結果。

他提醒，德國還有綠電充足的優勢，這點尤其是車用電池和半導體廠落腳德國的主要考量。