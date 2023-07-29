美援台3.45億元軍備 台外交、國防部：感謝美履行承諾

白宮28日宣布，提供台灣3.45億美元的國防防衛物資與服務，以及軍事訓練和教育，以援助台灣。（本報資料照片）

白宮 美東時間28日宣布，提供台灣3.45億美元的國防防衛物資與服務，以及軍事訓練和教育，以援助台灣。台外交部表示，感謝美國政府長期履行「台灣關係法」及「六項保證」對台灣的安全承諾。台國防部 則表示，感謝美方對台灣堅定的安全承諾。對於援助內容，基於台美默契不予評論。

不過，國民黨立委江啟臣對此事發表評論稱，這幾年台方對美軍購有部分軍品延遲交貨，台灣國防部應積極跟美方溝通，蔡英文政府也須與美方協調最有利於台灣國防的需求項目。

根據美國2023財年通過的「國防授權法」等相關法案，授權拜登 總統可動用「總統提用權」(Presidential Drawdown Authority，PDA)，從美軍現有庫存撥出最多10億美元的軍備物資或服務，提供給台灣。而這是首批白宮公布的美對台總統提用權金額。

台外交部表示，「總統提用權」（PDA）是對台軍售外，另一項支持台灣自我防衛的重要工具，至於本案執行細節，外交部沒有評論。台美將持續深化緊密的安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台海及印太區域的和平、穩定及現狀。

台國防部表示，感謝美方對台灣堅定的安全承諾，「總統提用權」（PDA）是對台軍售外，另一支持台灣自我防衛的重要工具。台美將持續就安全議題緊密合作，以維持台海的和平穩定與現狀。對於援助內容，基於台美默契不予評論。