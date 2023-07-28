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建中樂旗聯隊來美摘雙冠、雙亞 載譽返台

記者林佳彣／台北即時報導
建中樂旗聯隊在世界盃行進樂隊大賽的精湛演出。（圖：建中樂旗隊家長後援會提供）
建中樂旗聯隊在世界盃行進樂隊大賽的精湛演出。（圖：建中樂旗隊家長後援會提供）

建國中學樂旗聯隊代表台灣來美，參加2023世界盃行進樂隊大賽（WAMSB World Championships），勇奪榮譽金獎、亞軍、最佳旗隊冠軍、最佳指揮亞軍殊榮，以及街道遊行比賽（Street Parade）總冠軍，蔡英文總統第一時間賀電祝賀，這群「台灣之光」台北時間29日上午5時載譽歸國。

建國中學樂旗聯隊參加2023世界盃行進樂隊大賽，勇奪亞軍殊榮，蔡英文總統第一時間...
建國中學樂旗聯隊參加2023世界盃行進樂隊大賽，勇奪亞軍殊榮，蔡英文總統第一時間賀電祝賀。（圖：建中提供）

建中樂旗隊家長後援會大陣仗到機場熱情迎接，一看到隊員現身，不停大喊「建中樂旗、世界金獎，建中樂旗、凱旋歸國」，直呼辛苦了。孩子們經過長途飛行，下飛機雖然略顯疲態，但感受到熱烈歡迎，臉上還是充滿喜悅。

建中樂旗隊家長後援會今天清晨大陣仗到機場熱情迎接，一看到隊員現身，不停大喊「建中...
建中樂旗隊家長後援會今天清晨大陣仗到機場熱情迎接，一看到隊員現身，不停大喊「建中樂旗、世界金獎，建中樂旗、凱旋歸國」，直呼辛苦了。（圖：建中樂旗隊家長後援會提供）

他們回國後馬不停蹄，隨即回學校開記者會，9時30分要分享這趟驚奇旅程。建中校長莊智鈞今天開心表示，同學這次為台灣爭取光榮，也希望將榮耀與國人分享，他期盼未來年輕世代的同學們，能夠延續堅忍不拔、為理想奮鬥、追求夢想的精神，繼續加油。

建中樂旗聯隊教練團。（圖：建中樂旗隊家長後援會提供）
建中樂旗聯隊教練團。（圖：建中樂旗隊家長後援會提供）

建中樂旗隊家長後援會大陣仗到機場熱情迎接。（圖：建中樂旗隊家長後援會提供）
建中樂旗隊家長後援會大陣仗到機場熱情迎接。（圖：建中樂旗隊家長後援會提供）

建國中學樂旗聯隊代表台灣赴美，參加2023世界盃行進樂隊大賽（WAMSB Wor...
建國中學樂旗聯隊代表台灣赴美，參加2023世界盃行進樂隊大賽（WAMSB World Championships），勇奪多項殊榮，今晨5點載譽歸國。（圖：建中樂旗隊家長後援會提供）

建中樂旗聯隊由44位建中學生及北一女中、景美女中等17校共70位學生組成，其中9名旗隊隊員均為建中人。校方表示，年初開始招募，3月全國學生音樂比賽結束後，就緊鑼密鼓地練習，集訓期間每天練習超過12小時，直到7月16日啟程前往美國西維吉尼亞州參賽。

世界盃行進樂隊大賽決賽，旗隊精彩演出。（圖：建中樂旗隊家長後援會提供）
世界盃行進樂隊大賽決賽，旗隊精彩演出。（圖：建中樂旗隊家長後援會提供）

今年賽事有加拿大、美國、德國等13國、19支樂旗隊參加，預賽與決賽分別於當地時間21日中午、22日晚間登場。

唯一來自台灣的隊伍的建中樂旗聯隊，以家是心之所在（Home Is Where the Heart Is）作為表演主題，改編多首知名樂曲而成，希望傳達心之所向、家之所在，家之所在，心之所寄的意念，而整齊劃一精湛演出和氣勢磅礴的音樂，感動評審和觀眾的心，一舉奪得多項殊榮，大會主席Randy Sanders更是盛讚。

建中樂旗聯隊在街道遊行比賽的精彩表演。（圖：建中提供）
建中樂旗聯隊在街道遊行比賽的精彩表演。（圖：建中提供）

建中樂旗聯隊獲得榮譽金獎之外，以隊史最高分95.861勇奪亞軍，與傳統強隊加拿大冠軍隊伍Calgary Stampede Showband僅有1分之差，同時摘下最佳旗隊冠軍、指揮何浩星則獲最佳指揮亞軍。另外，當天中午舉行「街道遊行比賽（Street Parade）」，以92.333分獲得總冠軍。

決賽公布成績後，建國中學樂旗聯隊心情大為放鬆，在比賽場地玩起自拍。（圖：建中樂旗...
決賽公布成績後，建國中學樂旗聯隊心情大為放鬆，在比賽場地玩起自拍。（圖：建中樂旗隊家長後援會提供）

建國中學樂旗聯隊代表台灣赴美參加2023世界盃行進樂隊大賽，榮獲多項殊榮，表演更...
建國中學樂旗聯隊代表台灣赴美參加2023世界盃行進樂隊大賽，榮獲多項殊榮，表演更獲大會主席Randy Sanders盛讚（右）。（圖：建中樂旗隊家長後援會提供）

建中樂旗隊家長後援會表示，雖然加拿大冠軍隊伍有破百人的人數優勢、使用盪鞦韆與溜滑梯等大型道具為表演加分，加國選手受訪坦言最大的競爭對手，就是曾經拿過冠軍的台灣。建中樂旗聯隊人數不多，憑藉細緻動作、演奏技巧等表現取勝，且克服預賽正中午的天氣、決賽入夜的視線挑戰，最終完美演出。

加拿大 西維吉尼亞州 蔡英文

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