我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約熱浪來襲 面對停電可能 專家呼籲做好「這些」準備

首批拜登提撥授權 白宮宣布軍備援台3.45億美元

日學者：賴清德穩定領先 在野若整合將具威脅性

台灣新聞組／台北29日電
TVBS 27日公布最新總統大選民調，結果顯示，民進黨總統參選人賴清德支持度第一，增至33%，與民眾黨總統參選人柯文哲32%不相上下，國民黨總統參選人侯友宜小幅回升至25%。（本報資料照片）
TVBS 27日公布最新總統大選民調，結果顯示，民進黨總統參選人賴清德支持度第一，增至33%，與民眾黨總統參選人柯文哲32%不相上下，國民黨總統參選人侯友宜小幅回升至25%。（本報資料照片）

被台灣輿論稱為「選舉預測神人」的東京外國語大學綜合國際學研究院教授小笠原欣幸，昨在臉書發文，透過台灣4份7月民調，分析台灣2024總統大選趨勢指出，民進黨總統參選人已經穩定了民進黨的支持基礎，但對於擴大中間選民的支持似乎陷入停滯；由於一直沒有出現突破，若是在野陣營整合出一組人選，將可能對其構成威脅。

本報系聯合報報導，小笠原針對菱傳媒民調、台灣民意基金會、美麗島民調、TVBS民調這四間數據進行分析，指民調平均下來，7月的支持率為：民進黨總統參選人賴清德35.8%，民眾黨總統參選人柯文哲28.0%，國民黨總統參選人侯友宜21.6%。與6月相比，賴清德提升了0.7個百分點，柯文哲下降了2.5個百分點，而侯友宜則上升了1.0個百分點。

他說，目前看來，賴清德穩定保持第一，柯文哲6月的上升態勢已經見頂並呈現反轉現象，侯友宜則開始止跌回穩。

小笠原欣幸說，賴清德的支持率幾乎沒有發生變化。這表示他已經穩定了民進黨的支持基礎，但對於擴大中間選民的支持似乎陷入停滯。然而更加審視後，會發現賴清德對於第二名的領先幅度從6月的4.6個百分點，擴大到7月的7.7個百分點，顯示選戰正往有利的方向推進。然而由於一直沒有出現突破，若是在野陣營整合出一組人選，將可能對其構成威脅。

台北中國時報報導，他也說，柯文哲在6月的上升力道已停下腳步，可能與頻繁失言及女性選民的支持率遠低於男性有關。以TVBS的民調為例，柯文哲的整體支持率是32％，其中男性37％，女性只有28％。柯若要讓支持率重新回到上升趨勢，「失言」和「女性」將成為重要關鍵。

至於國民黨方面，根據聯合報報導，小笠原認為，侯友宜從5月被國民黨徵召為參選人以來，經歷了兩個月的苦戰，終於開始止跌，也出現了一些回升的跡象。這可能源於他在6月任命金溥聰主責選戰辦公室的策略發揮作用。

小笠原分析，金溥聰對於黨內部分期待郭台銘或柯文哲的聲音，採取嚴厲壓制的態度。雖然金溥聰的強力整頓引起了黨內不滿聲浪，但對黨內異音採取嚴厲壓制，使國民黨免於分崩離析，然而能否就此反守為攻，是極大課題。

民調 柯文哲 賴清德

上一則

首批拜登提撥授權 白宮宣布軍備援台3.45億美元

延伸閱讀

金溥聰稱不知「執政大聯盟」朱立倫：全代會預演時談過

金溥聰稱不知「執政大聯盟」朱立倫：全代會預演時談過
放任小雞蹭柯文哲黏郭台銘 國民黨終將自食惡果

放任小雞蹭柯文哲黏郭台銘 國民黨終將自食惡果
「執政大聯盟」 朱立倫邀侯友宜、金溥聰盡快會面溝通

「執政大聯盟」 朱立倫邀侯友宜、金溥聰盡快會面溝通
最新民調 賴清德36.4％、柯文哲27.8％、侯友宜20.2％

最新民調 賴清德36.4％、柯文哲27.8％、侯友宜20.2％

熱門新聞

台灣新北市國寶級製茶師李葉煙全7月16日辭世，享嵩壽106歲。（中央社）

台灣頂級製茶師李葉煙全辭世 享嵩壽106歲

2023-07-22 14:12
前文建會主委鄭淑敏。(本報資料照片)

兩岸密使鄭淑敏 在美跌倒昏迷過世 享年78歲

2023-07-27 02:28
苗栗縣卓蘭鎮老庄溪一帶23日中午有民眾驚見溪裡疑似出現浮屍，警員、消防人員趕往打撈，結果虛驚一場。圖／民眾提供

台溪流驚見女性裸屍…警消趕往打撈 真相超尷尬

2023-07-25 18:55
南韓警方21日消息指出，多地警方近日接獲民眾通報收到可疑國際包裹，疑似含有有毒物質，且大多來自台灣。擷取自YouTube

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

2023-07-21 10:56
鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，獨立參選箭在弦上。（本報資料照片）

王金平託人勸退 郭台銘怒了稱「要有動作」

2023-07-28 02:30
侯友宜緊緊抓住韓國瑜的的肩膀，並不斷與韓說話，引導他往前走，侯在肢體動作中，展現滿滿對韓國瑜的誠意。（記者張睿廷／攝影）

和解大擁抱 韓國瑜獲侯友宜當面道歉 許願盼侯下架民進黨

2023-07-22 21:42

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多突發搶米潮 價格要大漲？

世說新聞╱好市多突發搶米潮 價格要大漲？
值得三思…做這五件事 恐有損個人信用

值得三思…做這五件事 恐有損個人信用
楊紫瓊傳和前法拉利總裁結婚 成影后又再為人妻

楊紫瓊傳和前法拉利總裁結婚 成影后又再為人妻
有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱

有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱
港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬