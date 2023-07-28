日學者：賴清德穩定領先 在野若整合將具威脅性

TVBS 27日公布最新總統大選民調，結果顯示，民進黨總統參選人賴清德支持度第一，增至33%，與民眾黨總統參選人柯文哲32%不相上下，國民黨總統參選人侯友宜小幅回升至25%。（本報資料照片）

被台灣輿論稱為「選舉預測神人」的東京外國語大學綜合國際學研究院教授小笠原欣幸，昨在臉書發文，透過台灣4份7月民調 ，分析台灣2024總統大選趨勢指出，民進黨總統參選人已經穩定了民進黨的支持基礎，但對於擴大中間選民的支持似乎陷入停滯；由於一直沒有出現突破，若是在野陣營整合出一組人選，將可能對其構成威脅。

本報系聯合報報導，小笠原針對菱傳媒民調、台灣民意基金會、美麗島民調、TVBS民調這四間數據進行分析，指民調平均下來，7月的支持率為：民進黨總統參選人賴清德 35.8%，民眾黨總統參選人柯文哲 28.0%，國民黨總統參選人侯友宜21.6%。與6月相比，賴清德提升了0.7個百分點，柯文哲下降了2.5個百分點，而侯友宜則上升了1.0個百分點。

他說，目前看來，賴清德穩定保持第一，柯文哲6月的上升態勢已經見頂並呈現反轉現象，侯友宜則開始止跌回穩。

小笠原欣幸說，賴清德的支持率幾乎沒有發生變化。這表示他已經穩定了民進黨的支持基礎，但對於擴大中間選民的支持似乎陷入停滯。然而更加審視後，會發現賴清德對於第二名的領先幅度從6月的4.6個百分點，擴大到7月的7.7個百分點，顯示選戰正往有利的方向推進。然而由於一直沒有出現突破，若是在野陣營整合出一組人選，將可能對其構成威脅。

台北中國時報報導，他也說，柯文哲在6月的上升力道已停下腳步，可能與頻繁失言及女性選民的支持率遠低於男性有關。以TVBS的民調為例，柯文哲的整體支持率是32％，其中男性37％，女性只有28％。柯若要讓支持率重新回到上升趨勢，「失言」和「女性」將成為重要關鍵。

至於國民黨方面，根據聯合報報導，小笠原認為，侯友宜從5月被國民黨徵召為參選人以來，經歷了兩個月的苦戰，終於開始止跌，也出現了一些回升的跡象。這可能源於他在6月任命金溥聰主責選戰辦公室的策略發揮作用。

小笠原分析，金溥聰對於黨內部分期待郭台銘或柯文哲的聲音，採取嚴厲壓制的態度。雖然金溥聰的強力整頓引起了黨內不滿聲浪，但對黨內異音採取嚴厲壓制，使國民黨免於分崩離析，然而能否就此反守為攻，是極大課題。