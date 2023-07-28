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颱風杜蘇芮襲台釀1死68傷 台南高雄路樹倒塌多

中央社記者劉建邦台北28日電
颱風杜蘇芮襲台，高雄27日深夜風雨轉強，28日市區多處出現路樹傾倒。圖為停放在路邊的車輛遭倒塌路樹砸中。中央社
颱風杜蘇芮襲台，高雄27日深夜風雨轉強，28日市區多處出現路樹傾倒。圖為停放在路邊的車輛遭倒塌路樹砸中。中央社

颱風杜蘇芮漸遠離，台灣中央災害應變中心統計至今天下午3時，全台災情1死68傷，消防單位送醫新增5傷，都為騎車遇風大跌倒輕傷，其餘傷者自行就醫；台南高雄路樹倒塌災情多。

中央災害應變中心下午召開颱風杜蘇芮第12次工作會報，颱風引發傷亡災情新增5件，包含因電線桿掉落砸傷、騎機車撞路樹等，都位於台南市，其餘民眾受傷案皆為自行就醫。

中央災變中心指出，先前統計災情，包含花蓮縣秀林鄉女子溺水死亡、台東縣男子在工作處所跌倒食指受傷、澎湖縣馬公市男子海釣被海浪拍打摔倒撞礁石昏迷、台東縣海端鄉栗松溫泉受困案、台南市騎車遇強風摔傷及因停電無法使用維生器材導致呼吸困難送醫。

中央災變中心表示，統計全台災情狀況至下午2時46分，共3936件，以路樹倒塌、民生基礎設施災情等最多；路樹災情以高雄市1082件最多、台南市773件、金門縣221件，台東縣、花蓮縣、澎湖縣也有零星路樹倒塌，都已陸續處理。

民生基礎設施災情共699件，包含台南市234件、高雄市228件最多，其餘皆為廣告招牌等零星災情，不過建物毀損共190件，高雄市93件最多、台南市51件次之。

中央災變中心表示，道路阻斷包含屏東線獅子鄉台9戊線（草埔路段）邊坡土石滑落、台東縣太麻里鄉台9線（多良路段）邊坡落石、台東縣海端鄉台20線（利稻至初來路段）邊坡坍方，預今天可開放通行。高雄市桃源區台20線（梅山口至利稻路段），沿線多處坍方及土石流阻斷，預計31日下午5時搶通。

中央災變中心指出，颱風曾釀約31萬戶停電，包含雲林以南縣市、金門縣，目前剩1萬9260戶未處理，預計今天陸續復電。至中午11時，全台農產損失共新台幣2663萬元，主是要花蓮種植西瓜和稻米。

至於全台土石流警戒狀況，至中午12時30分，黃色警戒土石流潛勢溪流共197條，包含花蓮縣95條、台東縣59條、屏東縣27條、高雄市16條；紅色警戒共148條，位於台東縣90條、花蓮縣58條。

黃色警戒大規模崩塌潛勢區共5條，包含花蓮縣2條、台東縣2條、屏東縣1條。紅色警戒為3條，台東縣2條、花蓮縣1條。

指揮官、內政部長林右昌會後表示，持續注意天使輪在高雄港外海進水沉沒導致油污溢漏擴散狀況，空中勤務總隊可視天候狀況配合協助空中觀測任務。

林右昌說，颱風杜蘇芮預計下午5時30分解除海上陸上警報，仍要保持警戒，並提供金門、澎湖情資和資源，針對金門停電，可視天候許可派員協助復電。颱風期間未有登山民眾滯留山區及觀浪狀況，感謝民眾高度配合措施及謝謝各地政府合作。

杜蘇芮強風侵襲南台，麻豆文旦下個月進入採收期，有文旦樹被吹倒。記者莊曜聰／攝影
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天使輪落海貨櫃，昨天早上被發現卡在高雄林園中門3號橋下。圖／高雄港務分公司提供
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中颱杜蘇芮強勢來襲，金門上午出現風大雨大的惡劣氣候，料羅港的驚濤駭浪浪高數公尺，...
中颱杜蘇芮強勢來襲，金門上午出現風大雨大的惡劣氣候，料羅港的驚濤駭浪浪高數公尺，相當駭人。圖／民眾提供

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