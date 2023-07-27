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美又將軍售台灣 中國國防部：本質是在害台、毀台

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國國防部發言人譚克非27日針對美台軍售議題強調，「台灣的安全取決於兩岸關係和平發展」。（圖／取自「國防部發布」微信公眾號）
中國國防部發言人譚克非27日針對美台軍售議題強調，「台灣的安全取決於兩岸關係和平發展」。（圖／取自「國防部發布」微信公眾號）

近期眾院通過「國防授權法案」，提及加快向台灣提供不對稱武器，也在近日的蒙特瑞會談中確認美國向台灣軍售地對空飛彈系統。對此，中國國防部27日表示，任何鼓吹加強美台軍事聯繫、對台軍售的言行，「只會推高台海緊張形勢和衝突對抗風險，本質是在害台、毀台」，並強調台灣的安全取決於兩岸關係和平發展。

中國國防部發言人譚克非27日在例行記者會上，面對媒體詢問美台軍售議題時指出，美方在「八一七公報」中明確承認「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府」，明確承諾「不尋求執行長期向台灣出售武器的政策，逐步減少對台軍售直至問題最終解決」。他批評美方「一再背棄承諾」，長期頻繁實施對台軍售，加強與台灣軍事聯繫，強調「這些惡劣行徑嚴重損害中國國家主權安全，嚴重威脅台海和平穩定，給中美兩國兩軍關係帶來重大戰略風險」。

譚克非重申嚴重關切、堅決反對之立場。他並提到，「台灣的安全取決於兩岸關係和平發展」，「台獨」與台海和平水火不容。任何鼓吹加強美台軍事聯繫、對台軍售的言行，只會推高台海緊張形勢和衝突對抗風險，本質是在害台、毀台。我們敦促美方停止售台武器、不要在台灣問題上「一錯再錯」。

他還批評民進黨當局妄圖「倚美謀獨」，勾連外部勢力把台灣變成「地雷島」、「彈藥庫」，指出「台獨」和外部干涉是台海和平穩定的最大威脅，是台灣民眾利益福祉的最大禍患。譚克非重申共軍密切關注台海形勢，「將繼續採取果斷有力措施，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

國防部 眾院 共軍

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