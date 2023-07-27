台陸委會呼籲從事「學術、宗教」台人 非必要暫勿赴中

詹志宏在27日主持陸委會例行記者會時，再次提醒台灣人留意赴陸風險。(記者陳政錄／攝影)

台灣陸委會27日表示，鑒於近期以來，台灣人赴中不斷遇到人身自由與安全受侵害，以及被不友善對待的違常個案，包括幾天前，一名大學老師應邀赴中進行兩岸智庫學術交流，在入境時遭扣留、盤查達4小時之久。為降低風險，陸委會提醒特別是前往從事「學術交流、宗教」活動的台人，如非必要，建議暫時不要前往中國。

台陸委會27日召開例行記者會，由副主委兼發言人詹志宏主持，在記者會上一開始，他首先分享稱，就在幾天前，台灣一名大學老師應邀前往中國進行兩岸智庫的學術交流，有位老師卻在入境時，遭到機場人員扣留、盤查達4小時之久，最後雖然放行入境，身心已受到極大的衝擊。

詹志宏說，此外，這位老師的行李、手機、筆電等私人物品一度遭到查扣，手機、筆電是否被對方動手腳，也不得而知。台灣強烈要求中共 當局在這位學者完成學術交流，於出境時，不得再度對他無理扣留、盤查。

詹志宏表示，近期以來，台灣人赴中從事各類交流，不斷發生遭遇到人身自由與安全受侵害，以及被對岸不友善對待的違常個案，大陸委員會自5月中旬以來，已經數度要求中共當局立即改善，也一再提醒台人如果要前往中國，務必要事先評估風險，並做好行前的準備。

他說，陸委會也再度要求中方，對於應邀前往中國進行交流的台方人士，必須立刻停止惡劣、無理的扣留行為，以禮相待，才能促進兩岸健康有序的交流。

有鑑於此，詹志宏說，近來多起個案，顯示台灣人前往中國從事學術、經濟、文化、宗教或探親訪友等交流活動，都曾遭遇中方長時間的盤查、詢問，限制人身自由，也完全不向當事人說明理由。為降低台灣人赴中國的風險，要提醒台人，「特別是前往大陸從事學術交流、宗教活動的國人，如非必要，建議暫時不要前往大陸」。