我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過

周日赴美 郭台銘今「類造勢」高喊：給阿銘一個機會

記者劉懿萱／新北即時報導
鴻海創辦人郭台銘今赴土城順聖宮參拜，現場不少民眾夾道歡迎，並高喊總統好、選總統。(記者劉懿萱／攝影)
鴻海創辦人郭台銘今赴土城順聖宮參拜，現場不少民眾夾道歡迎，並高喊總統好、選總統。(記者劉懿萱／攝影)

鴻海創辦人郭台銘今赴土城順聖宮參拜，不少民眾夾道歡迎，並高喊總統好、選總統。郭致詞說，他這周日將赴美展開和平、經濟繁榮之旅，希望能為大家服務，給台灣不一樣的未來，台灣人民需要改變，希望大家給台灣一個機會，也給台灣阿銘一個機會。

郭台銘今在前立委盧嘉辰、議員林金結陪同下到土城順聖宮參香祝壽。郭說，他參與台灣第一階段經濟發展，40年過去土城從偏鄉良田變成工業、科技區域，尤其有北二高的建設以後，串連土城、台北、新竹科學園區一直到全台灣的科技園區，而他的政見是希望土城變成美國矽谷的研發中心。

郭台銘指出，在廟門口看到台灣最棒的紡織品研究中心在土城，而他最近在推動研發，將鳳梨纖維變成可以穿的衣服，既環保又可以創造高附加價值讓年輕人不再低薪。此外，也規畫在土城蓋第一批社宅，讓年輕人買的起房。

郭也說，他將展開為期一月的祈福之旅，祈求台灣的和平之福、經濟發展之福、政府清廉、司法正義人人有發展機會等，並說周日將到美國展開和平、經濟繁榮之旅，希望能替大家服務，「不要給我漏氣」，他一定會給台灣不一樣的未來，希望大家給台灣一個機會，台灣也給台灣阿銘一個機會。

民眾頻頻叫好，現場還有林金結扇子發送，但上頭竟寫「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」，林金結會後則說，他在順聖宮當了很久的主委，過去2014年議員時獲郭台銘支持，很感謝他，但今天不談任何政治，也不是宣布參選，是基於過去情誼給郭溫暖，且今日參加活動有跟黨報備。

鴻海創辦人郭台銘今赴土城順聖宮參拜，現場不少民眾夾道歡迎，並高喊總統好、選總統。...
鴻海創辦人郭台銘今赴土城順聖宮參拜，現場不少民眾夾道歡迎，並高喊總統好、選總統。(記者劉懿萱／攝影)
鴻海創辦人郭台銘今赴土城順聖宮參拜，並說希望大家給台灣一個機會，也給台灣阿銘一個...
鴻海創辦人郭台銘今赴土城順聖宮參拜，並說希望大家給台灣一個機會，也給台灣阿銘一個機會。(記者劉懿萱／攝影)

郭台銘 矽谷 鴻海

上一則

遭押近4年 台商李孟居已刑滿離境中國

下一則

台陸委會呼籲從事「學術、宗教」台人 非必要暫勿赴中

延伸閱讀

最新民調 賴清德36.4％、柯文哲27.8％、侯友宜20.2％

最新民調 賴清德36.4％、柯文哲27.8％、侯友宜20.2％
黑白集／攘外必先安內 國民黨卻忙著內鬥

黑白集／攘外必先安內 國民黨卻忙著內鬥
新聞評論／面向民生公義 藍白合才能召喚選民

新聞評論／面向民生公義 藍白合才能召喚選民
「沒立場勸退郭台銘」王金平：黨中央應主導侯友宜選務

「沒立場勸退郭台銘」王金平：黨中央應主導侯友宜選務

熱門新聞

南韓警方21日消息指出，多地警方近日接獲民眾通報收到可疑國際包裹，疑似含有有毒物質，且大多來自台灣。擷取自YouTube

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

2023-07-21 10:56
台灣新北市國寶級製茶師李葉煙全7月16日辭世，享嵩壽106歲。（中央社）

台灣頂級製茶師李葉煙全辭世 享嵩壽106歲

2023-07-22 14:12
新北市21歲黃女在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救仍不治。(記者王長鼎／翻攝)

17樓冷氣掉落砸死女大生 同行姊姊急施CPR救不回

2023-07-20 10:07
苗栗縣卓蘭鎮老庄溪一帶23日中午有民眾驚見溪裡疑似出現浮屍，警員、消防人員趕往打撈，結果虛驚一場。圖／民眾提供

台溪流驚見女性裸屍…警消趕往打撈 真相超尷尬

2023-07-25 18:55
新北市21歲黃女等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時30分宣告不治。(記者王長鼎／翻攝)

天降橫禍 冷氣17樓墜下 砸死公車站等車21歲女大生

2023-07-20 04:20
前文建會主委鄭淑敏。(本報資料照片)

兩岸密使鄭淑敏 在美跌倒昏迷過世 享年78歲

2023-07-27 02:28

超人氣

更多 >
大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...
麥康諾還好嗎？發言途中突然無聲僵住20秒 被護送離開

麥康諾還好嗎？發言途中突然無聲僵住20秒 被護送離開
李玟告別式流程曝光 老公持續神隱 扶靈驚見大咖天后

李玟告別式流程曝光 老公持續神隱 扶靈驚見大咖天后
秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷