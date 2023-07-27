周日赴美 郭台銘今「類造勢」高喊：給阿銘一個機會

鴻海創辦人郭台銘今赴土城順聖宮參拜，現場不少民眾夾道歡迎，並高喊總統好、選總統。(記者劉懿萱／攝影)

鴻海 創辦人郭台銘 今赴土城順聖宮參拜，不少民眾夾道歡迎，並高喊總統好、選總統。郭致詞說，他這周日將赴美展開和平、經濟繁榮之旅，希望能為大家服務，給台灣不一樣的未來，台灣人民需要改變，希望大家給台灣一個機會，也給台灣阿銘一個機會。

郭台銘今在前立委盧嘉辰、議員林金結陪同下到土城順聖宮參香祝壽。郭說，他參與台灣第一階段經濟發展，40年過去土城從偏鄉良田變成工業、科技區域，尤其有北二高的建設以後，串連土城、台北、新竹科學園區一直到全台灣的科技園區，而他的政見是希望土城變成美國矽谷 的研發中心。

郭台銘指出，在廟門口看到台灣最棒的紡織品研究中心在土城，而他最近在推動研發，將鳳梨纖維變成可以穿的衣服，既環保又可以創造高附加價值讓年輕人不再低薪。此外，也規畫在土城蓋第一批社宅，讓年輕人買的起房。

郭也說，他將展開為期一月的祈福之旅，祈求台灣的和平之福、經濟發展之福、政府清廉、司法正義人人有發展機會等，並說周日將到美國展開和平、經濟繁榮之旅，希望能替大家服務，「不要給我漏氣」，他一定會給台灣不一樣的未來，希望大家給台灣一個機會，台灣也給台灣阿銘一個機會。