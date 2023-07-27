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遭押近4年 台商李孟居已刑滿離境中國

記者謝守真／即時報導
李孟居在2019年被中國指控「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，同年10月底遭判「涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪」。（截圖自央視新聞畫面）
李孟居在2019年被中國指控「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，同年10月底遭判「涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪」。（截圖自央視新聞畫面）

台商李孟居自2019年8月從香港入境深圳後失去聯絡，時值香港反修例抗議示威活動高峰，當時他的失蹤引起台灣社會擔憂。隨後，有消息指出，李孟居被北京指控為「台諜」，遭判1年10個月刑期及剝奪政治權利附加2年刑期。李孟居近日於期滿後，已於24日順利離開中國。

據英國BBC中文網報導，李孟居於24日順利離境中國，於同日抵達日本東京，並接受BBC專訪。在BBC釋出畫面中，可以看到他臉上戴著中華民國國旗口罩，並激動地對鏡頭揮手，象徵重獲自由是多麼的得來不易。他說到，「當下一過護照檢查那關就覺得如釋重負」。

李孟居在專訪中提到，身邊的人都知道，自己很少談述政治議題，「因為本身是生意人，發生這個事情才知道中國和我想的不一樣」。

李孟居透露，他被拘捕的理由和他拍攝深圳武警集結畫面有關。他向BBC稱，「那個停武警車隊的地點距離房間大概50公尺，我就是一個好奇的路人、一個差旅客，只是拿手機起來好奇地拍了幾張」。如果真的是國家秘密的話，怎麼會在旅館就可以拍得到。扣個帽子他就變成台灣間諜，

李孟居進一步說，「很無奈，我根本不知道我做了什麼，但是為了早點出去，只好認罪認罰，讓自己早點出去才是最重要的，其他什麼尊嚴先擺在一邊」。

據悉，中國國台辦當年9月確認李孟居因涉嫌「從事危害國家安全」活動被扣留並依法審查。隔年，中國官媒央視的一段節目指他被控「涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪」，遭深圳市國家安全局逮捕，判刑1年10個月與2年「剝奪政治權利」附加刑。

但就在李孟居出獄前一個月卻被告知，因有附加刑期代表他在此後2年內都不得離開中國。

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