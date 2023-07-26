我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指連漲13天 1987以來首見

快看世界／星國興起迷你健身房 10元1小時獨占空間

避免雙重課稅談判進度 財政次長：已與台官員詳談

記者張文馨／華盛頓即時報導

財政部國際事務次長沈堡（Jay Shambaugh）26日在聯邦參議院外交委員會表示，美國會毫不猶豫採取針對性措施來捍衛國安利益；至於美台避免雙重課稅，財政部已經和國會與台灣官員詳談。

沈堡答覆外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）表示，財政部稅務政策辦公室已和台灣官員密集討論，釐清攸關雙重課稅的相關議題以及需要解決的問題，財政部也會與國會溝通來解決這個問題。

沈堡表示，財政部致力與國會合作，確保在美台營運的跨國企業免受雙重課稅，這對供應鏈和貿易關係來說至關重要。

在梅南德茲主導下，參院外委會13日審查通過「台灣租稅協定法案」（Taiwan Tax Agreement Act），授權美台洽簽租稅協定；眾院的跨黨派議員稍後也提案支持，表達國會對這個議題的立場。

沈堡是財政部長葉倫（Janet Yellen）訪中團的一員，他重申，美國將毫不猶豫地採取針對性措施來捍衛美國與盟友夥伴的國安利益，美國會持續捍衛人權；美國政府已清楚說明對中華人民共和國的嚴重關切，「必要時，我們會運用一系列手段來達到國安目標。」

沈堡表示，美國政府的核心使命是捍衛美國人民免受國安風險威脅，同時對中方表達美國的立場與意圖，避免誤解的風險。

沈堡重申，美國不尋求美中經濟體經濟脫鉤，脫鉤對兩國而言將是災難性的，且幾乎不可能實現；不過，捍衛國安的針對性措施或建構多元供應鏈都不是脫鉤，美國追求公平與健康的經濟關係，讓美中在經濟領域能公平競爭。

美國財政部正在考慮限制私人投資中國或其他讓美國有疑慮的國家；參院25日通過，要求打算投資中國半導體或人工智慧等科技領域的美國企業，必須通知美國聯邦機構。

財政部 投資 參院

上一則

接見歐洲議會訪團 蔡英文：盼與歐盟簽雙邊投資協定

下一則

持棍棒砸車 酒醉男竟是台廣告寵兒「全聯先生」

延伸閱讀

美國加碼4億美元軍援烏克蘭 首見黑黃蜂無人機

美國加碼4億美元軍援烏克蘭 首見黑黃蜂無人機
眾院通過台灣國際團結法 綠委：前所未見的決議

眾院通過台灣國際團結法 綠委：前所未見的決議
武漢地震監測中心被駭 自媒體博主懷疑美國國防情報局

武漢地震監測中心被駭 自媒體博主懷疑美國國防情報局
家長維權組織公布調查報告：中國資金滲入美國K-12學校

家長維權組織公布調查報告：中國資金滲入美國K-12學校

熱門新聞

南韓警方21日消息指出，多地警方近日接獲民眾通報收到可疑國際包裹，疑似含有有毒物質，且大多來自台灣。擷取自YouTube

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

2023-07-21 10:56
台灣新北市國寶級製茶師李葉煙全7月16日辭世，享嵩壽106歲。（中央社）

台灣頂級製茶師李葉煙全辭世 享嵩壽106歲

2023-07-22 14:12
新北市21歲黃女在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救仍不治。(記者王長鼎／翻攝)

17樓冷氣掉落砸死女大生 同行姊姊急施CPR救不回

2023-07-20 10:07
苗栗縣卓蘭鎮老庄溪一帶23日中午有民眾驚見溪裡疑似出現浮屍，警員、消防人員趕往打撈，結果虛驚一場。圖／民眾提供

台溪流驚見女性裸屍…警消趕往打撈 真相超尷尬

2023-07-25 18:55
新北市21歲黃女等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時30分宣告不治。(記者王長鼎／翻攝)

天降橫禍 冷氣17樓墜下 砸死公車站等車21歲女大生

2023-07-20 04:20
侯友宜緊緊抓住韓國瑜的的肩膀，並不斷與韓說話，引導他往前走，侯在肢體動作中，展現滿滿對韓國瑜的誠意。（記者張睿廷／攝影）

和解大擁抱 韓國瑜獲侯友宜當面道歉 許願盼侯下架民進黨

2023-07-22 21:42

超人氣

更多 >
12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛
秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光
中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟
不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文

不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文
秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心