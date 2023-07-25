我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

破紀錄…佛州海溫101.1℉ 暖到能「洗熱水澡」

秦剛被免在即 中國外交部發言人不提現任外長是誰

「白宮說」踩紅線 台學者：賴過境美國 難進AIT總部

記者陳熙文／台北26日電
副總統賴清德。（記者黃仲裕／攝影）
副總統賴清德。（記者黃仲裕／攝影）

副總統賴清德預計8月出訪巴拉圭，並過境美國，各界都關心行程有沒有可能出現外交突破。美國國務院和美國在台協會（AIT）皆在第一時間提及「慣例」，但賴清德日前脫口「走入白宮」說，觸碰美國紅線，有學者分析認為，賴要在美國得到特殊禮遇、甚至以副總統身分走入AIT總部，都非常困難。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，關鍵在於AIT總部的地點敏感、鄰近華府，屬於大華府地區；對於過境美國，賴清德或許有所期待，但美國有美國的立場，必須遵守一中政策，再加上台灣總統、副總統從前過境美國也沒有進入AIT總部的前例，賴清德以副總統身分過境，自然走進AIT總部的機會不大。

對賴清德過境美國行程，外交部表示，台美雙方仍協調安排中，依雙邊默契與慣例，行程確定後會適時對外說明。

總統府日前宣布賴清德將以總統特使身分出訪友邦巴拉圭，並安排過境美國。對於北京方面抗議，國務院與AIT接力為賴清德過境美國滅火；然而，賴清德7月10日出席「全國宜蘭旅外鄉親賴清德後援會座談會」，拋出「走入白宮」的說法，傳令美方相當不滿，英國「金融時報」七月廿日甚至報導美方已向賴團隊表達關切。

有專家私下表示，美國努力淡化賴清德過境美國，賴卻口出此言，等於給美方扯後腿，外媒報導形同美方向賴清德放話。他分析，報導中雖有訪問美國資深官員表示，白宮並未與賴清德、他的競選團隊和幕僚接觸，但後面又加一句：「他（美國資深官員）拒絕回答美國其他行政部門有向台北表達關切，也表示行政部門不會公開回應賴清德說法」，文字令人玩味，這透露出美方其他行政部門有向賴清德表達關切的可能性。

他並點出，報導中特別提及前總統陳水扁，由於扁執政時期經常做出未與華府協調的非預期性行動和發言，讓華府對台灣的信任度下滑，這是對賴清德非常明顯的警告，希望他不要成為陳水扁2.0；賴清德幕僚團隊在擬新聞稿時，全然沒注意到可能踩到紅線，竟主動公布相關內容，同樣不及格。

政大外交系主任盧業中則提醒，美國最關心賴清德是否如蔡英文總統一般謹慎、務實，而賴也一直表明未來將延續蔡英文路線，但他近期這樣的講法，可能讓美國再度憂心，萌生「賴清德畢竟不是蔡英文」之感。

盧業中認為，賴是現任副總統，並具總統參選人身分，當然會希望美方盡量給他較好的待遇，不過，在美國眼裡，現任副總統按過往慣例須有所節制，而美國現在著重於與中國大陸對話交流，更不願台灣選舉成為美中之間的變數。

賴清德 AIT 華府

上一則

台長照悲劇…58歲男陳屍家中數日 臥床老母氣若游絲

延伸閱讀

新聞評論／民進黨撇同根同源 媽祖關公也除籍？

新聞評論／民進黨撇同根同源 媽祖關公也除籍？
賴清德要推國家希望工程 盼對等尊嚴與中對話

賴清德要推國家希望工程 盼對等尊嚴與中對話
侯友宜、賴清德拚場 搶嘉義同鄉會選票

侯友宜、賴清德拚場 搶嘉義同鄉會選票
新聞評論／賴清德「走進白宮」說 枉成「公子送頭」

新聞評論／賴清德「走進白宮」說 枉成「公子送頭」

熱門新聞

南韓警方21日消息指出，多地警方近日接獲民眾通報收到可疑國際包裹，疑似含有有毒物質，且大多來自台灣。擷取自YouTube

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

2023-07-21 10:56
台灣新北市國寶級製茶師李葉煙全7月16日辭世，享嵩壽106歲。（中央社）

台灣頂級製茶師李葉煙全辭世 享嵩壽106歲

2023-07-22 14:12
新北市21歲黃女在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救仍不治。(記者王長鼎／翻攝)

17樓冷氣掉落砸死女大生 同行姊姊急施CPR救不回

2023-07-20 10:07
新北市21歲黃女等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時30分宣告不治。(記者王長鼎／翻攝)

天降橫禍 冷氣17樓墜下 砸死公車站等車21歲女大生

2023-07-20 04:20
侯友宜緊緊抓住韓國瑜的的肩膀，並不斷與韓說話，引導他往前走，侯在肢體動作中，展現滿滿對韓國瑜的誠意。（記者張睿廷／攝影）

和解大擁抱 韓國瑜獲侯友宜當面道歉 許願盼侯下架民進黨

2023-07-22 21:42
苗栗縣卓蘭鎮老庄溪一帶23日中午有民眾驚見溪裡疑似出現浮屍，警員、消防人員趕往打撈，結果虛驚一場。圖／民眾提供

台溪流驚見女性裸屍…警消趕往打撈 真相超尷尬

2023-07-25 18:55

超人氣

更多 >
秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長
秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長
2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費

2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費
秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大
中國外長秦剛丟官 美專家：北京識人不明很難堪

中國外長秦剛丟官 美專家：北京識人不明很難堪