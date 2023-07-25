台溪流驚見女性裸屍…警消趕往打撈 真相超尷尬

苗栗縣卓蘭鎮老庄溪一帶23日中午有民眾驚見溪裡疑似出現浮屍，警員、消防人員趕往打撈，結果虛驚一場。圖／民眾提供

「溪裡發現女屍！」苗栗縣卓蘭鎮老庄溪一帶前天中午有民眾驚見溪裡疑似有浮屍，消防及警員、偵查隊人員趕往現場查看，下水打撈後才發現「浮屍」原來只是被丟棄的人偶，可能是情趣用品，化解一場虛驚，但也被弄得啼笑皆非。

當天中午有民眾經過現場附近，瞄到一旁的溪裡有具肉色物體，用手機相機拉近一看，竟露出完整四肢及皮膚，疑似浮屍，嚇得立刻報案，警方及消防人員獲報緊急到場處理，全副武裝下水打撈，卻發現竟是一具廢棄的女性模特人偶，有點像服飾店用的人體模特兒，但四肢可彎曲，外觀從頭到腳都像完整真人，應是「矽膠娃娃」，被誤認為屍體，讓大家既尷尬又哭笑不得。

大湖警方呼籲，請民眾勿隨意棄置垃圾，共同維護自然環境，違者可依廢棄物清理法移請環保局裁罰。

苗栗縣竹南鎮港墘里的蜆仔溝3年前也曾出現一具女性「浮屍」卡在橡皮壩上，警方查看發現只是一具被人棄置在圳溝內的充氣娃娃，但許多民眾不知情頻頻報警，讓警方電話接不完，只好向港墘里長林裕章求助，他在臉書 PO文拜託大家「不要再報案了」，最後並由林裕章請鎮公所清潔隊幫忙打撈清除。