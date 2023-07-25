蔡英文「身體不適」快篩確診新冠 公開行程取消

蔡英文總統25日上午赴內湖三軍總醫院，探視陸軍六軍團轄屬基隆彈藥分庫受傷士兵，離開上車前，仍仔細向國防部長邱國正、陸軍司令鍾樹明等軍方將領交辦事項。（記者林俊良／攝影）

中華民國 總統府發言人林聿禪今天表示，蔡英文 總統於結束上午行程後，午間略感身體不適，經新冠肺炎快篩後呈現陽性。蔡英文目前症狀輕微，由醫療團隊妥善照顧中，經醫療團隊專業建議，蔡英文取消今天下午公開行程。

林聿禪也補充說明，蔡英文表達感謝大家的關心，並認為台灣疫情 已趨於穩定，防疫指引也已有專業規畫，蔡英文非常安心，也會依循醫療團隊的建議稍事休息，但相關國政公務仍透過執政團隊密切掌握。

林聿禪並轉述，蔡英文特別強調，近年來可能影響台灣最大的颱風即將到來，她已請行政院長陳建仁與行政團隊，務必和地方政府密切合作，落實各項防颱工作，確保國人平安及各項設施順暢運作，並提醒國人朋友不要鬆懈，務必做好防颱準備。

蔡英文現年66歲符合口服抗病毒藥物適用條件，先前曾經公開接種三劑新冠疫苗，都是高端。

台北醫學大學附設醫院成人感染科主任莊涵琄表示，近期感染症狀跟先前相比更趨近於流感，常見症狀如胃口不好、全身酸痛，女性較常出現腹瀉症狀。她也說，發燒、咳嗽等常見症狀也會出現，若依照施打疫苗區分，疫苗接種較完整者較少出現發燒症狀，若沒有接種或是僅有施打一、兩劑疫苗者較常出現發燒症狀。