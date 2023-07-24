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台駐美代表處投書華爾街日報 駁陸方論述罔顧現實

中央社／紐約24日專電
中華民國駐美代表處投書華爾街日報，指中國駐美大使館近期以「台灣地區地方選舉」稱呼台灣總統大選，體現北京慣於撒謊，再多假訊息都改變不了中華人民共和國未曾統治台灣的事實。（本報資料照片）
中華民國駐美代表處投書華爾街日報，指中國駐美大使館近期以「台灣地區地方選舉」稱呼台灣總統大選，體現北京慣於撒謊，再多假訊息都改變不了中華人民共和國未曾統治台灣的事實。（本報資料照片）

中華民國駐美代表處投書華爾街日報，指中國駐美大使館近期以「台灣地區地方選舉」稱呼台灣總統大選，體現北京慣於撒謊，再多假訊息都改變不了中華人民共和國未曾統治台灣的事實。

副總統賴清德代表民主進步黨參選總統，7月稍早在華爾街日報刊出的投書中揭示維護台海和平四大支柱，分別為鞏固國防以強化嚇阻、保全供應鏈並分散貿易風險、與全球民主國家建立夥伴關係、以務實穩健作風維持兩岸現狀。

中國駐美大使館隨後以發言人劉鵬宇名義投書回應，指控民進黨「以武拒統」、「到美賣台」，誇口維持兩岸現狀卻推動「和平分裂」，出賣「民族大義」。

中華民國駐美代表處新聞組長張芝颯在華爾街日報網站今天刊出的署名投書中寫道，中方投書內容體現北京慣於撒謊、完全罔顧現實，「劉鵬宇身為理應為中國人民服務的外交官，卻代表專制政權出賣他們」。

投書寫道，劉鵬宇以「中國台灣地區的地方選舉」稱呼台灣總統大選，無視中華人民共和國從未統治台灣一天的事實。假訊息改變不了這點，只會激起台灣社會更多不滿。

北京近年在軍事、外交等層面加強對台施壓，去年8月時任聯邦眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中方在台灣周邊發動大規模軍事演習。蔡英文總統今年4月在加州會見現任眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）後，北京也以發動軍演回應。

投書寫道，就算中國國營媒體沒報導，劉鵬宇也應該能從美國享有新聞自由的媒體得知，自2020年以來，逾5000架次中共軍機侵擾台灣空域，威脅區域和平穩定。中國不承諾放棄對台動武，且持續以軍事行動脅迫台灣，不僅引起國際高度關注，台灣人民也加深自我防衛決心。

文末寫道：「北京的外交官未曾在自由公正的選舉中投票，根本沒有立場批評台灣人民珍視的民主制度。中華人民共和國還有很多課要上。」

刊登駐美代表處投書的網頁標題為「台北就和平與民主回應北京」，配圖呈現中正紀念堂禮兵降旗。下方還刊登三篇美國民眾投書，從經商環境、人權、鐵腕治理不得人心等角度反駁中方論述。

北京 華爾街 華人

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