我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「芭比海默」帶動進場觀影人數 AMC股價飆漲逾36%

長壽專家早餐吃一物 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

台國軍迫砲彈爆炸 出問題應是裝藥而非彈體炸藥

記者程嘉文／台北即時報導
120公釐迫擊砲彈，平時封存在密閉的彈筒中。砲彈鼻端為引信，尾部的空心管內塞有底火，底火擊發時引燃套在尾管外的發射藥，圖中砲彈上裝有兩圈（二號裝藥）。記者程嘉文／攝影
120公釐迫擊砲彈，平時封存在密閉的彈筒中。砲彈鼻端為引信，尾部的空心管內塞有底火，底火擊發時引燃套在尾管外的發射藥，圖中砲彈上裝有兩圈（二號裝藥）。記者程嘉文／攝影

台灣陸軍三支部基隆彈藥分庫，今天下午發生彈藥爆炸案件。官兵處理由馬祖運回的120公釐迫擊砲彈時發生爆炸，導致2名士兵重傷。從警消提供事故現場照片，以及現場官兵受傷狀況，可判斷發生起火或爆炸的，應是迫擊砲彈的推進藥，而非彈頭內部的高爆裝藥被引爆，否則後果將遠比如今狀況更嚴重。

迫擊砲的特色，是由砲口裝填，砲彈依靠重力滑至砲管底部，撞針撞擊底火，再引燃推進藥包，產生的大量燃氣，將砲彈推出砲管。

國造120公釐T63迫砲，是國軍現役口徑最大的迫擊砲，引自以色列Suitan迫砲的設計。砲彈尾段是附有尾翼的空心管，管子內部塞入底火，環狀的發射藥則套在尾管上，依據射程需求，可以選擇一至六號裝藥（一圈到六圈）。砲彈出廠送交使用部隊時，每枚單獨封裝在密閉的塑膠材質彈筒內，尾管上套著最大裝藥（六號）。使用時依據目標距離，將多餘的藥圈拆除。以國造T63迫砲最常使用的TC63高爆彈，彈重12.6公斤，最小射程400公尺，最大射程6100公尺。

至於真正用以殺敵的砲彈本體，則設計有多重保險：發射前必須拔除安全銷，彈鼻引信才能發揮效果；砲彈落入砲管底部擊發時，解除另一層保險；砲彈射出後落在地面，彈鼻的引信撞擊地面，引爆裝藥。電影「搶救雷恩大兵」當中，美軍防衛德軍攻擊時，把60公釐迫砲彈當手榴彈用，拋擲前必須先把彈尾對地面硬物用力敲擊，就是為了讓砲彈的保險解鎖，丟出去落到地上，才會碰炸。

近年軍中傳出的砲彈意外事件，往往肇因於易燃又暴露在外的底火或推進藥。至於彈頭內的高爆炸藥，本身惰性高，一般點火也不會引爆，更有多重保險機制，爆炸的可能性很低。從事發後警消提供的照片也可看出，地面仍排列多枚已從彈筒中取出的120公釐迫砲彈，如果當真有彈頭被引爆，爆炸威力很可能將多枚彈頭都引發。倘若如此，現場建物恐怕也將被炸毀，傷亡情況也必然更嚴重。

保險 以色列

上一則

台國軍彈藥庫爆炸 9人送醫 其中2官兵手被炸爛

下一則

台灣近年漢光演習意外 造成8位官兵殉職

延伸閱讀

台國軍彈藥庫爆炸 9人送醫 其中2官兵手被炸爛

台國軍彈藥庫爆炸 9人送醫 其中2官兵手被炸爛
美軍售NASAMS拍板 台將採購16個排、約300枚飛彈

美軍售NASAMS拍板 台將採購16個排、約300枚飛彈
曼哈頓下東城傳連續槍響 傷亡不明

曼哈頓下東城傳連續槍響 傷亡不明
曼哈頓下東城傳連續槍響 傷亡不明

曼哈頓下東城傳連續槍響 傷亡不明

熱門新聞

南韓警方21日消息指出，多地警方近日接獲民眾通報收到可疑國際包裹，疑似含有有毒物質，且大多來自台灣。擷取自YouTube

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

2023-07-21 10:56
台灣新北市國寶級製茶師李葉煙全7月16日辭世，享嵩壽106歲。（中央社）

台灣頂級製茶師李葉煙全辭世 享嵩壽106歲

2023-07-22 14:12
新北市21歲黃女在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救仍不治。(記者王長鼎／翻攝)

17樓冷氣掉落砸死女大生 同行姊姊急施CPR救不回

2023-07-20 10:07
新北市21歲黃女等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時30分宣告不治。(記者王長鼎／翻攝)

天降橫禍 冷氣17樓墜下 砸死公車站等車21歲女大生

2023-07-20 04:20
一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
侯友宜緊緊抓住韓國瑜的的肩膀，並不斷與韓說話，引導他往前走，侯在肢體動作中，展現滿滿對韓國瑜的誠意。（記者張睿廷／攝影）

和解大擁抱 韓國瑜獲侯友宜當面道歉 許願盼侯下架民進黨

2023-07-22 21:42

超人氣

更多 >
加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內
8月財運分析 1星座「當心財運暴走」

8月財運分析 1星座「當心財運暴走」
「不可能任務」不敵芭比、奧本海默 網揭落後關鍵超中肯

「不可能任務」不敵芭比、奧本海默 網揭落後關鍵超中肯
黑龍江中學體育館屋頂坍塌11死 女排隊才剛獲獎返校

黑龍江中學體育館屋頂坍塌11死 女排隊才剛獲獎返校
通膨影響？好市多烤雞大賣 還要排隊才能買

通膨影響？好市多烤雞大賣 還要排隊才能買