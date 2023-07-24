台國軍迫砲彈爆炸 出問題應是裝藥而非彈體炸藥

120公釐迫擊砲彈，平時封存在密閉的彈筒中。砲彈鼻端為引信，尾部的空心管內塞有底火，底火擊發時引燃套在尾管外的發射藥，圖中砲彈上裝有兩圈（二號裝藥）。記者程嘉文／攝影

台灣陸軍三支部基隆彈藥分庫，今天下午發生彈藥爆炸案件。官兵處理由馬祖運回的120公釐迫擊砲彈時發生爆炸，導致2名士兵重傷。從警消提供事故現場照片，以及現場官兵受傷狀況，可判斷發生起火或爆炸的，應是迫擊砲彈的推進藥，而非彈頭內部的高爆裝藥被引爆，否則後果將遠比如今狀況更嚴重。

迫擊砲的特色，是由砲口裝填，砲彈依靠重力滑至砲管底部，撞針撞擊底火，再引燃推進藥包，產生的大量燃氣，將砲彈推出砲管。

國造120公釐T63迫砲，是國軍現役口徑最大的迫擊砲，引自以色列 Suitan迫砲的設計。砲彈尾段是附有尾翼的空心管，管子內部塞入底火，環狀的發射藥則套在尾管上，依據射程需求，可以選擇一至六號裝藥（一圈到六圈）。砲彈出廠送交使用部隊時，每枚單獨封裝在密閉的塑膠材質彈筒內，尾管上套著最大裝藥（六號）。使用時依據目標距離，將多餘的藥圈拆除。以國造T63迫砲最常使用的TC63高爆彈，彈重12.6公斤，最小射程400公尺，最大射程6100公尺。

至於真正用以殺敵的砲彈本體，則設計有多重保險 ：發射前必須拔除安全銷，彈鼻引信才能發揮效果；砲彈落入砲管底部擊發時，解除另一層保險；砲彈射出後落在地面，彈鼻的引信撞擊地面，引爆裝藥。電影「搶救雷恩大兵」當中，美軍防衛德軍攻擊時，把60公釐迫砲彈當手榴彈用，拋擲前必須先把彈尾對地面硬物用力敲擊，就是為了讓砲彈的保險解鎖，丟出去落到地上，才會碰炸。

近年軍中傳出的砲彈意外事件，往往肇因於易燃又暴露在外的底火或推進藥。至於彈頭內的高爆炸藥，本身惰性高，一般點火也不會引爆，更有多重保險機制，爆炸的可能性很低。從事發後警消提供的照片也可看出，地面仍排列多枚已從彈筒中取出的120公釐迫砲彈，如果當真有彈頭被引爆，爆炸威力很可能將多枚彈頭都引發。倘若如此，現場建物恐怕也將被炸毀，傷亡情況也必然更嚴重。