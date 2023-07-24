台國軍彈藥庫爆炸 9人送醫 其中2官兵手被炸爛

三支部位於基隆的祥豐營區24日發生120迫砲爆炸，國防部長邱國正（中）晚間赴醫院探視受傷官兵。（軍聞社提供/中央社）

台灣國軍漢光39號實兵演習今天舉行，六軍團下午表示，三支部北彈庫基隆分庫（祥豐營區）在執行彈藥技術檢查作業時，120迫砲不明原因爆炸，造成9人送醫，其中2人傷勢較重，手部幾乎被炸爛。

基隆市消防局獲報到場，將6名傷者送往基隆長庚醫院急救，其中5名傷勢較為輕微，多半為擦傷、耳鳴或頭暈，另洪姓中士右大腿、左手臂遭炸爛，傷勢嚴重，到院時已失去生命徵象，經急救後恢復呼吸、心跳。

長庚醫院透過文字向媒體說明，下午3時45分左右，由軍方送來基隆長庚醫院急診6名傷患，其中1名傷勢較為嚴重，下午4時10分已送至手術室進行處置。針對這名傷患傷勢如何，目前進行哪些治療，院方不願多答，僅說因涉病患隱私 ，不便透露。

長庚醫院表示，另外5名傷患傷勢較為輕微，多半為擦傷、耳鳴或頭暈，陸續進行傷口包紮與檢查中，後續觀察傷者的狀況，續予必要醫療處置。

現場另有34歲尹姓上士傷勢嚴重，被送至三軍總醫院基隆分院搶救，三軍總醫院基隆分院副院長劉瑞盟表示，尹姓上士到院時尚 可對談，臉部和雙手有2度至3度燒燙傷，其中左手遭嚴重炸傷，骨頭和韌帶外露，經插管和包紮止血後，轉送三軍總醫院內湖總院治療。

救護員形容，他一開始不敢靠近，將救護車開到防爆牆後面，從旁看見地上還有迫砲，他很怕踩到迫砲，軍方人員不斷在旁提醒，還有軍人穿著防爆裝，有傷者頭靠棧板上，在不到半台車身距離還有迫砲，他很擔心萬一突然爆炸，後果不堪設想，雖然壓力很大，但仍盡力依指示將傷者送醫。

第六軍團指出，獲報後即指遣高階幹部前往處理，並協請院方給予受傷官兵最佳醫療照護；另司令部、陸勤部及六軍團將編組相關專業幹部，成立專案小組調查、釐清，並持恆落實各項作業風險管控作為，確維部隊安全。