我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長春藤階級複製 出身有錢家庭進頂尖名校機率更高

陳建州撤回民事訴訟 改對女星「大牙」提刑事告訴

台國軍彈藥庫爆炸 9人送醫 其中2官兵手被炸爛

中央社台北24日電
三支部位於基隆的祥豐營區24日發生120迫砲爆炸，國防部長邱國正（中）晚間赴醫院探視受傷官兵。（軍聞社提供/中央社）
三支部位於基隆的祥豐營區24日發生120迫砲爆炸，國防部長邱國正（中）晚間赴醫院探視受傷官兵。（軍聞社提供/中央社）

台灣國軍漢光39號實兵演習今天舉行，六軍團下午表示，三支部北彈庫基隆分庫（祥豐營區）在執行彈藥技術檢查作業時，120迫砲不明原因爆炸，造成9人送醫，其中2人傷勢較重，手部幾乎被炸爛。

基隆市消防局獲報到場，將6名傷者送往基隆長庚醫院急救，其中5名傷勢較為輕微，多半為擦傷、耳鳴或頭暈，另洪姓中士右大腿、左手臂遭炸爛，傷勢嚴重，到院時已失去生命徵象，經急救後恢復呼吸、心跳。

長庚醫院透過文字向媒體說明，下午3時45分左右，由軍方送來基隆長庚醫院急診6名傷患，其中1名傷勢較為嚴重，下午4時10分已送至手術室進行處置。針對這名傷患傷勢如何，目前進行哪些治療，院方不願多答，僅說因涉病患隱私，不便透露。

長庚醫院表示，另外5名傷患傷勢較為輕微，多半為擦傷、耳鳴或頭暈，陸續進行傷口包紮與檢查中，後續觀察傷者的狀況，續予必要醫療處置。

現場另有34歲尹姓上士傷勢嚴重，被送至三軍總醫院基隆分院搶救，三軍總醫院基隆分院副院長劉瑞盟表示，尹姓上士到院時尚可對談，臉部和雙手有2度至3度燒燙傷，其中左手遭嚴重炸傷，骨頭和韌帶外露，經插管和包紮止血後，轉送三軍總醫院內湖總院治療。

救護員形容，他一開始不敢靠近，將救護車開到防爆牆後面，從旁看見地上還有迫砲，他很怕踩到迫砲，軍方人員不斷在旁提醒，還有軍人穿著防爆裝，有傷者頭靠棧板上，在不到半台車身距離還有迫砲，他很擔心萬一突然爆炸，後果不堪設想，雖然壓力很大，但仍盡力依指示將傷者送醫。

第六軍團指出，獲報後即指遣高階幹部前往處理，並協請院方給予受傷官兵最佳醫療照護；另司令部、陸勤部及六軍團將編組相關專業幹部，成立專案小組調查、釐清，並持恆落實各項作業風險管控作為，確維部隊安全。

國防部也透過新聞稿表示，陸軍第三地區支援指揮部基隆彈藥分庫發生爆炸事件，初步清查造成9名官兵輕重傷，已分送地區軍、民醫院急救。國防部已指導軍醫單位及陸軍司令部，全力協助受傷官兵救治事宜，並針對肇案原因深入調查釐清。

位於基隆市祥豐街的祥豐營區執行彈藥技術檢查作業時，120迫砲不明原因爆炸，造成9...
位於基隆市祥豐街的祥豐營區執行彈藥技術檢查作業時，120迫砲不明原因爆炸，造成9人受傷。(中央社)

國防部 隱私 時尚

上一則

朱立倫喊執政聯盟 柯文哲：藍白合重理念價值

延伸閱讀

前瞻軌道建設成財政陷阱 地方籲中央修財劃法

前瞻軌道建設成財政陷阱 地方籲中央修財劃法

中颱杜蘇芮將襲台最新路徑曝光 台東觀測到1.9米長浪

中颱杜蘇芮將襲台最新路徑曝光 台東觀測到1.9米長浪
烏克蘭軍方證實：派無人機炸克里米亞俄軍彈藥庫

烏克蘭軍方證實：派無人機炸克里米亞俄軍彈藥庫
烏克蘭軍方證實 烏軍攻擊克里米亞地區俄方彈藥庫

烏克蘭軍方證實 烏軍攻擊克里米亞地區俄方彈藥庫

熱門新聞

一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
南韓警方21日消息指出，多地警方近日接獲民眾通報收到可疑國際包裹，疑似含有有毒物質，且大多來自台灣。擷取自YouTube

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

2023-07-21 10:56
台灣新北市國寶級製茶師李葉煙全7月16日辭世，享嵩壽106歲。（中央社）

台灣頂級製茶師李葉煙全辭世 享嵩壽106歲

2023-07-22 14:12
新北市21歲黃女在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救仍不治。(記者王長鼎／翻攝)

17樓冷氣掉落砸死女大生 同行姊姊急施CPR救不回

2023-07-20 10:07
陳父衣服與雙手仍有些許灰塵，見孩子安然無恙，立即蹲下擁抱女兒，不忘說，「爸爸要上班，不可以亂跑」，語氣溫柔不苛責，警方也佩服。圖／讀者提供

6歲女童安親班偷溜 工地父趕赴派出所 全身汙相擁：不可以亂跑

2023-07-16 16:32
新北市21歲黃女等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時30分宣告不治。(記者王長鼎／翻攝)

天降橫禍 冷氣17樓墜下 砸死公車站等車21歲女大生

2023-07-20 04:20

超人氣

更多 >
加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內
倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金
8月財運分析 1星座「當心財運暴走」

8月財運分析 1星座「當心財運暴走」
華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄
恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因