前後任台北市府隔空交火 柯蔣陣營互轟對方推諉卸責

北市府發言人殷瑋表示，柯團隊邏輯反證柯市府「有責任卻無作為」，原句奉還「混淆視聽、推諉卸責」八字。圖為北市前副市長黃珊珊(左)、北市前市長柯文哲(右)。(本報系資料照片)

台北流行音樂中心新台幣1.9億元爭議款未結，引爆柯、蔣市府團隊隔空交火。前副市長黃珊珊批副市長李四川「混淆視聽、推諉卸責」。市府發言人殷瑋今加倍奉還，表示柯團隊邏輯反證柯市府「有責任卻無作為」，除原句奉還「混淆視聽、推諉卸責」八字，殷瑋更舉柯動支二備金辦城市博覽會，卻無一筆二備金是用來付這筆「本就應先行支應」的款項，表示市民會清楚檢驗。

北市府發言人殷瑋今天表示，按照柯前市長團隊自己的說法，為了解釋當初沒有編1.9億的預算 的原因，反而證明了柯前市府團隊，恰恰是有責任卻無作為的那一方，「混淆視聽、推諉卸責」八字，原句奉還。

另外，對於黃珊珊稱「公務機關針對訴訟或爭議款本就應該以第二預備金先行支應」，甚至還說「不可能等爭議金額確定」因為「會延伸（應為衍生之誤）更多利息」。

殷瑋反問，依此邏輯，既然不能等爭議金額確定就該處理，那麼當時執政的柯市府團隊，為何不「趕快付一付」？在去年四月及六月調解成立、金額確定之後，為何當時執政的柯市府團隊，不用第二預備金來「先行支應」？是不是持續衍生了每月80萬，至今累積千萬的利息？

殷瑋指出，柯市府任內動支第二預備金的紀錄斑斑可考，大家也對城市博覽會如何使用市庫的情形記憶猶新，卻無一筆二備金是用來付這筆柯辦口中「本就應該先行支應」的款項，相信市民都會清楚檢驗。

殷瑋說，如果退一步言，談「編不編預算」的問題，柯前市府團隊的解釋是「事先不知道調解金額，所以沒辦法先編預算」，這個說法就更令人困惑。歷年市府函送預算至議會審議的時間大約落在八月，即便去年因為市長選舉略有提前，也遲至七月二十九日送審；調解成立是在去年四月及六月，為何沒時間用預算程序處理？柯辦現在的解釋，在時間序上真的說得通嗎？這都是柯辦需要清楚解釋的。

殷瑋提到，李四川副市長受訪時的發言，舉凡「今年沒多餘款項支應」、「將請文化局研議是否從明年的預算中先編列墊付款，等向文化部要到錢再歸墊」、「等明年總預算通過，最快也要明年一月才有錢給，勢必再增加四百多萬元的利息」，請問哪一句有問題？

殷瑋說，這個案子真正的重點，在於文化部是洽辦機關，台北市政府是代辦機關；柯前市長及團隊不把焦點放在跟中央提出證據、講明道理，卻要主動牽扯蔣市府，不知是出於何種考量。蔣市府一方面努力面對問題、解決問題，另一方面又必須不斷回應各種立場跳動、自相矛盾的批評，令人遺憾。