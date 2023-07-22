台灣頂級製茶師李葉煙全辭世 享嵩壽106歲

台灣新北市國寶級製茶師李葉煙全7月16日辭世，享嵩壽106歲。（中央社）

台灣新北市國寶級製茶師李葉煙全7月16日辭世，享嵩壽106歲。他生前最愛東方美人茶，百歲仍親手製茶，還會吟唱「相褒歌」；家屬預計8月1日辦告別式，向一代職人致敬。

新北市石碇區國寶級的百歲人瑞製茶師李葉煙全，人稱「煙伯」，他一輩子在山區守護鄉土，採茶、製茶，住家周邊也是茶園，且維護生態拒絕使用農藥，可看見藍鵲四處飛舞。他曾獲聘華梵大學社會責任實踐計畫「淡蘭駐地研究員」，供師生請益製茶歷史。

李葉煙全高齡百歲時，依舊會到茶園採茶、製春茶，被認為是台灣年齡最長的製茶師傅。他的孫女婿郭宏治傍晚告訴中央社記者，李葉煙全已於18日深夜辭世。

郭宏治說，李葉煙全生於民國7年，享嵩壽106歲。今天是頭七，家屬已預計8月1日上午，在自宅舉辦告別式公祭。他說，阿公雖是百歲人瑞，生前仍身體硬朗，自己種茶、種菜，東方美人茶的甘醇、溫潤好入喉，是阿公每天必喝的茶。盼望告別式讓百歲製茶師的人生路程圓滿。

石碇早在清朝與日治時期，就是北台灣知名包種茶產地與集散地，生前住石碇區烏塗里樟空子山區的李葉煙全，人稱「煙伯」，最擅長製作東方美人茶、文山包種茶，還會吟唱將失傳的「相褒歌」。

石碇當地茶園生產規模小，加上製茶收入不豐，年輕人力流失，茶產業逐漸沒落。不過，一代職人「煙伯」與他住家旁的百年老樟樹，一起守護著台灣美好的土地。即使百歲，在茶產季仍經常四代同堂採茶、製茶，展現好功夫。

「煙伯」製茶時，許多外地的子孫都會回山區幫忙，呈現溫馨的畫面。李葉煙全2017年接受中央社記者訪問時，一邊啜飲具熟果蜜香與琥珀色茶湯的東方美人茶，一邊吟唱「相褒歌」。隨後，還扛著耙子去田園翻土種南瓜，展現百歲人瑞仍身手硬朗。

新北坪林、石碇、雙溪等區，採春茶時醞釀出採茶唱山歌的民俗曲，稱為「相褒歌」，目前已逐漸凋零，會對唱山歌者不多。

當年採訪時，郭宏治回憶起親身體驗說，他陪阿公拜訪坪林茶區的朋友，「已是大師級的80多歲坪林製茶師，仍被百歲人瑞阿公指導茶湯、茶色，真的是有趣的畫面。」

當時，阿公謙虛的告訴記者，「強中更有強中手，每個人的手藝不同啦。」不同種類的茶，發酵程度不同。他即使已經百歲，仍偏愛炒茶，製東方美人茶的功夫。如今，一代製茶職人辭世，人瑞揉茶、炒茶的畫面，將成絕響。