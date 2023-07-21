不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

南韓警方21日消息指出，多地警方近日接獲民眾通報收到可疑國際包裹，疑似含有有毒物質，且大多來自台灣。擷取自YouTube

南韓 各地出現來路不明的可疑國際包裹，因寄件地址標註Taipei, Taiwan而被認為是來自台灣。駐南韓台北代表部表示，查證後確認爭議郵包來自中國，是由「貨轉郵」方式經台灣中轉，並非台灣寄出。

駐南韓台北代表部（駐南韓代表處）發布新聞稿澄清，經通報財政部 關務署後，查證爭議郵包實際上是從中國寄出，以「貨轉郵」方式中轉台灣來韓。代表部表示，會持續查證相關資訊，並即時與韓方共享、保持緊密聯繫合作。

南韓蔚山市一間身障福利 設施20日接獲台灣交寄國際郵件，3名員工在開封後出現暈眩、呼吸困難等症狀，南韓當局大動作進行調查，各地也陸續出現可疑包裹通報，「來自台灣的不明包裹」在南韓輿論引起關注。

有些不肖網路賣家會透過寄出廉價商品或空盒，取得出貨資訊後捏造假好評，以提高賣場評價。部分民眾原本只將收到的不明包裹當作這類「刷單詐欺」（brushing scam）丟棄，但因這次事件開始提高警覺。

韓聯社等部分媒體引述警方說法，呼籲民眾留意寫有CHUNGHWA POST，來自P.O.Box 100561-003777, Taipei Taiwan的黃色或黑色包裝國際包裹。各地方政府與行政區也紛紛發送警報，部分內容僅提醒民眾注意「不明國際包裹」，也有警報指明來自「中國台灣」的包裹。

南韓科技情報通訊部已為預防內含有毒物質的國際包裹攻擊採取緊急應對措施，暫停輸入國際包裹；已輸入的可疑國際包裹將在進行安全檢查後再行寄送。