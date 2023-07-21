台人赴泰設詐騙機房騙中國及歐美華人 警逮10人送辦

江姓男子等人赴泰國設據點，假冒中國公安以涉刑案騙中國人及歐美地區華人，用假網頁要被害人填銀行帳號密碼，竊取帳戶費用，由台灣車手提款。圖為示意圖。(Pexels)

江姓男子等人赴泰國 設據點，假冒中國公安以涉刑案騙中國人及歐美地區華人 ，用假網頁要被害人填銀行帳號密碼，竊取帳戶費用，由台灣車手提款。刑事局逮江男等10人送辦。

刑事警察局今天召開記者會，國際刑警科研究員林振瑞說，獲報有台籍人士在泰國曼谷成立跨境電信詐騙集團 ，經查以31歲江男等人涉重嫌，組專案小組報請檢方指揮偵辦。

國際科查出，江姓男子等人赴曼谷設詐騙集團機房據點，透過網路隨機打電話或以簡訊騙中國人及歐美地區華人，手法則是假冒中國公安，恐嚇被害人涉案。

警方表示，江男等人騙被害人登入自行架設假中國公安單位網頁，要求填入銀行帳號及密碼，被害人收到驗證碼後，再誘騙進行二次驗證或要求裝設惡意程式，從中竊取驗證碼，之後由成員登入被害人的網路銀行竊取帳戶金額；得手後再轉由在台的「水房」、車手進行轉帳和提領。

警方蒐證，江男選在泰國設機房專騙中國人及歐美華人，由於沒有泰國民眾受騙，以藉此規避遭當地執法單位逮捕。經查江男自去年4月赴泰國設詐騙機房，統計3000多人受害，年紀介於40歲至50歲，總財損達新台幣1.6億餘元。

刑事局掌握線索後與泰國皇家警察總署移民總局合作，去年5月在泰國曼谷市區逮捕江男等6人，查獲教戰守則及假中國公安通緝逮捕令等證物，去年8月遣返江男等人，訊後送台中地檢署起訴。今年1月又循線在台中查獲江男旗下車手集團，逮捕賴男等4人送辦。