被當誘餌？桃園13歲少女配合警抓人遭性侵

桃園一名13歲少女答應張姓男子性交易，向警求助仍慘遭魔爪，中壢警分局今回應，執行中發生被害人脫蹤失控情形，分局將深自檢討改進。（記者曾增勳／攝影）

桃園一名13歲少女答應張姓男子性交易，未料反悔竟被對方拿少女裸照威脅完成交易，她向中壢警求助，配合員警辦案抓人，雖事前告知她千萬不能上車，卻仍被張男開車載走；中壢警分局今表示，執行中發生被害人脫蹤失控情形，分局將深自檢討改進，並配合桃園地檢署調查釐清員警有無涉及違法情形，相關疏失責任也將一併追究嚴懲。

13歲少女與張男透過手機交友軟體認識，因禁不起金錢誘惑，2020年11月3日答應張男1小時5000元的性交易提議並自拍上空裸照傳給對方，未料事後反悔，裸照成為對方逼迫性交易的武器。

事發後，少女報警處理，協助警方約張男在速食店見面，警方事前也提醒少女「千萬不可以上車」，但少女未聽勸，與張男見面沒多久就上車，而員警埋伏位置與兩人見面位置又有一段距離，跑步追上前已經來不及。

中壢警分局副分局長朱孝全表示，此案偵辦過程，從受理、筆錄製作及行動當時，均有監護人同意及全程在旁陪同，並無單獨以13歲少女做為誘餌狀況；執行中發生被害人脫蹤失控情形，本分局將深自檢討改進，並配合桃園地檢署調查釐清員警有無涉及違法情形，相關疏失責任也將一併追究嚴懲，絕不容許類似錯誤再次發生。