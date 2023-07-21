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台南「麻省理工」竟是賭場 警帶回33名「師生」究辦

記者邵心杰／台南即時報導
警方查扣賭具麻將、電動麻將桌、監視器系統及鏡頭、點鈔機、儲值機等物外，將詢問後現場負責人、員工及賭客33人均依涉賭博罪嫌送辦。（圖：讀者提供）
警方查扣賭具麻將、電動麻將桌、監視器系統及鏡頭、點鈔機、儲值機等物外，將詢問後現場負責人、員工及賭客33人均依涉賭博罪嫌送辦。（圖：讀者提供）

台灣台南北區「麻省理工」棋牌社今年6月中旬大張旗鼓招募會員，以廉價提供場地並代揪牌咖打牌名義，實際上從事麻將賭博，市警五分局蒐證後，今晨出動警力突襲查緝，查獲29歲何姓負責人、23歲陳姓員工及31名賭客，查扣賭資3萬多元、籌碼及麻將等，詢問後均依涉賭博罪嫌送辦。

警方蒐證後發現，該棋牌社以美國名校「麻省理工」諧名，吸引賭客上門。賭客需先申辦會員，由店家發給會員儲值卡，賭客由店內儲值機投入現金，換取相對應的點數及籌碼卡，取代現金輸贏，事後私下交易賭資，明顯以合法掩護非法手段規避警方查緝。

同時，為使賭客有賓至如歸感，會館均使用電動麻將桌，現場並有飲料餐點供應，並利用社群軟體隨時更新人數，藉以吸引客人前來，每日賭客絡繹不絕，短時間內會員數即衝破400人。

案經警分局在轄區探訪時發現有異，隨即蒐證查訪，發現該棋牌社有私下賭博金錢不法行為，向台南地檢署、台南地院聲請核發搜索票，今天凌晨由分局長陳宇桓帶同20餘名刑事、制服警力突襲查緝。

當場查獲何姓負責人、陳姓員工營業供賭，另有7桌正在賭博及現場休憩的賭客共計31人，查扣賭資3萬4250元台幣（約1091美元）、賭博籌碼3000多張、會員資料405份、賭具麻將26副、電動麻將桌13桌、監視器系統及鏡頭、點鈔機、儲值機等物。

然而，不少賭客誤認涉及賭博，以社維法裁罰即可離去，但該棋牌社屬於公眾得出入場所，依法須以刑法賭博罪送辦，賭客直呼有夠倒楣。

此外，現場發現一少年，經詢問由友人帶去玩，依法將他送請少年法庭審理並通報兒少保護。另店家涉賭博及深夜容留未成年人部分，將再通知業者到案說明，並函請市府稽查小組加強稽查後另案裁罰。

警方當場查扣賭資3萬4250元、賭博籌碼3000多張、會員資料405份、賭具麻將...
警方當場查扣賭資3萬4250元、賭博籌碼3000多張、會員資料405份、賭具麻將26副等物。（圖：讀者提供）

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