台女大生等公車遭冷氣砸死 施工公司被罵爆、急關臉書

台灣一名李姓工人20日安裝冷氣時發生意外，冷氣自17樓墜落砸中正在等公車的黃姓女大生，黃女送醫後不治。（記者王長鼎／翻攝）

台灣21歲黃姓女大生於當地時間20日下午在路邊等公車時慘遭墜落冷氣機砸中頭部送醫不治，裝修工人31歲李姓男子被依過失致死罪移送新北地檢署。李男受雇的冷凍空調公司也緊急關閉臉書 與網站，谷歌 地點還一度被負評洗到關版，稍早已恢復，但電話撥打後都被人秒掛。

黃姓女大生目前就讀政治大學社科院財政系二年級。當時她與姊姊一起在板橋區民生路公車候車亭等候公車時，無辜遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，當場無呼心跳，同行姊姊也被突如其來的情況嚇得當場哭泣，還幫忙跪地施做CPR急救，但送醫急救後黃女仍不治。

警方調查，現場狀況疑似為公車候車亭旁大樓17樓有工人正在裝修冷氣機，因失手不慎導致冷氣機從高處墜落，直接砸中黃女，警方獲報後，在現場拉起封鎖線，並將冷氣施工人員李姓男子帶返回派出所。掉落的窗型冷氣機重約30公斤，從17樓高處落，其重力加速度可達一公噸以上，而據李男陳述，當時剛將冷氣機裝置完畢，沒想到竟然會突然向下掉落，自已當時也嚇壞了，表示會負起一切相關責任。

李男受雇於桃園市一間專做冷凍空調的公司，該公司資本額約200萬元台幣（約6.4萬美元），負責人姓劉，公司人數約10人左右，公司營業地址登記在平鎮區，但谷歌地圖又標註在蘆竹區。

裝修冷氣的李男受雇公司谷歌評論一度被洗到「停止營業」，目前已恢復。（記者柯毓庭／翻攝自谷歌評論）

公司緊急關閉臉書粉絲專頁，網站也悄悄下架，谷歌地圖20日開始陸續出現網友洗版負評「砸死人」，谷歌評價一度被洗到「停止營業」，但隔天一早洗版負評全消失，谷歌評價又恢復「正常營業」，電話打通後幾秒即被對方掛掉，記者嘗試傳訊詢問「是否能給回應」，沒有收到對方回傳訊息。

曾任檢察官 的峰揚法律事務所律師林俊峰則說，除了李男將會面對相關的刑事、民事責任外，其雇主與李男屬於「僱傭關係」，應該也要負起連帶賠償的民事責任。