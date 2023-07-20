徐巧芯：國民黨內評估 換侯聲浪會持續到11月

國民黨台北市議員徐巧芯。圖/聯合報系資料照

國民黨 全代會23日登場，外傳將有換侯、換朱、非綠大初選等提案，國民黨市議員徐巧芯今天在民眾黨自製網路節目「踢批批開講」中坦言，她認為不太可能，但這樣的換人聲浪並不會在全代會後結束，會延續到11月登記前才可能結束。

徐巧芯表示，現階段國民黨提名侯友宜 、民眾黨提名柯文哲，大家就是兄弟登山、各自努力，國民黨和民眾黨誰都不是老大，人民才是老大。

會換黨主席嗎？徐巧芯認為不會，她分析，國民黨章內沒有罷免主席的條款，陣前換將也不合適，若以戰績來看，雖然國民黨目前民調 不佳，但2022年朱立倫帶全黨打贏九合一選舉，現在要換朱正當性也不足。

徐巧芯提到，國民黨內有人希望去做非綠陣營的整合，花兩個月時間讓檯面上非國民黨的人都來試試看，但難度很高，以現在國民黨的情況，若說要把民眾黨也納入民調，相信很多藍、白支持者也不願意。

至於是否通過郭台銘、韓國瑜、侯友宜再進行一次黨內初選的提案？徐巧芯認為通過的機會不高，因為全代會很少表決，不表決的話，連署完就是送黨部研議，研判此案成功機率不高。

「可是這樣的聲音，我不認為會因為723全代會結束而結束」，徐巧芯透露，國民黨內評估，大概在一到兩個月後，約十一月登記前，類似的聲音可能還會有，只是大聲、小聲的差異。