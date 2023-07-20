賴清德：只要對等、尊嚴原則保持 樂意跟中國交流合作

民進黨總統參選人賴清德今天出席「全國會計師賴清德後援會」成立大會，高呼「2024團結一致 」。記者黃義書／攝影

民進黨 總統參選人賴清德 今天出席「全國會計師賴清德後援會成立大會」，授旗給後援會總會長黃奕睿及各縣市幹部。他表示，會計師是國家最好的幫手，希望跟大家共同合作，推動國家希望工程。他也提到，只要對等、尊嚴原則能夠保持，能夠為兩岸人民增進福祉，他很樂意跟中國進行交流及合作，這樣的目標做法是存在的。

賴清德說，他知道大家平常都很忙，今天難得大家聚集在這裡，對他來講，意義重大，全國會計師是他同甘共苦的好朋友，他在當行政院長時，推動「會計師法」及「公司法」修法，希望在新時代，讓企業經營更符合時代需求，過程很困難。但黃奕睿帶領的團隊，當政府與民間的橋樑，他宣布參選時，也給他許多建言。

賴清德說，最近台美雙方簽署「台美21世紀貿易倡議」協定第一階段，美國參眾兩院皆已通過，現在送到美國總統拜登 的桌上，只待拜登簽署，台灣方面也送到立法院。代表台灣企業已經達到高標準的條件，這是台美50年來簽訂最完整、進步的貿易協定，在台灣，未來經濟要走向更國際、更開放的過程中，會計師絕對是不可或缺的好幫手。

賴清德說，他認為會計師對台灣經濟發展、產業升級的重要性不只是過去及現在而已，對未來勢必更加重要。他也希望跟大家共同合作，推動「國家希望工程」，現在地緣政治衝擊，產業鍊重組，再加上氣候變遷及全面數位化時代來臨，台灣面臨的挑戰很多，因此他組成「民主大聯盟」，這個概念在民進黨創黨之初就有了，當時是黨外各地追求民主的人士組成，黨外就是民主大聯盟，這個精神一直都存在。

賴清德說，民主大聯盟跨黨派、跨世代、跨領域，不是只限於候選人而已，也包括社會許多有志之士，現在民進黨也進行一系列民主大聯盟演講，未來他想要推廣到社會，讓各領域的人才一起來，目的是將台灣打造為民主和平的台灣，創新繁榮的台灣，公義永續的台灣。

賴清德也說，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，他會繼續以「中華民國台灣」來團結台灣社會，面對區域霸權崛起，他也會繼續推動蔡總統提出的「四個堅持」，捍衛民主憲政體制、維持現狀，他也會推動「四大支柱」，向國際社會表達台灣追求民主和平的決心。至於要怎麼做，他認為要增強國防力量保護自己，沒有辦法倚賴別人，自己要有決心做起，一方面也要跟民主國家肩並肩站在一起，發揮威懾力量。

賴清德說，只要對等、尊嚴原則能夠保持，能夠為兩岸人民增進福祉，他很樂意跟中國進行交流及合作，這樣的目標做法是存在的；為了要打造創新繁榮的台灣，他會在數位化時代驅動以創新為動力的經濟願景。既重硬體也重軟體，軟硬並重推動經濟發展，投資下一個世代的科技創新，包括量子電腦、低軌道衛星通訊、太空科技及精準醫療等，必須要預先知道未來的世界是什麼樣的世界。要預先在那個世界做投資，否則會追趕不上。