賴清德出訪過境美引爭議 台外交部：長期慣例行之有年

台外交部今再度強調，總統與副總統出訪過境安排均有長期慣例，早已行之有年，包括本次副總統賴清德8月出訪過境的安排，目前都持續依據「安全、便利、舒適、尊嚴」的原則順利規劃中。圖／聯合報系資料照片

針對台灣副總統賴清德 出訪巴拉圭，將過境美國，引發批評，台外交部再次強調，總統與副總統出訪過境安排均有長期慣例，早已行之有年，包括本次賴副總統8月出訪過境的安排，目前都持續依據「安全、便利、舒適、尊嚴」的原則順利規劃中。

外交部並表示，台美雙方在過程中持續充分協調、緊密溝通，正如美方高層所公開強調，相關安排與以往各次前例的做法並無不同，中方毫無理由以此為藉口藉機尋釁，更無必要抹黑無辜動物的形象，意圖製造不安。

外交部並批評，中方近期針對賴副總統出訪的各項發言可謂顛三倒四、自相矛盾，一方面以「採取堅決有力措施」等威脅言詞蓄意升高情勢，另一方面又聲稱「沒有人比中方更珍視台海和平穩定」、中國是「和平之花、合作之花、共同發展之花」，此等試圖同時扮演和平破壞者與維護者的發言，令人瞠目結舌。

外交部表示，全球各國都已清楚認知，中方就是不斷破壞區域和平穩定的一方，不論是中國軍機艦頻繁侵犯台海中線、在台灣周邊進行軍演，還是大言不慚把分明具有長期慣例的國際交流當作軍事挑釁的藉口，都是在片面破壞台海及區域的和平與穩定，違反「聯合國 憲章」和平解決爭端的基本原則，挑戰以規則為基礎的國際秩序。

外交部呼籲，若中方真的重視全球及區域和平，就應立即負起責任，尊重「聯合國憲章」和平解決爭端的基本原則，即刻停止在台海的武力及經濟脅迫行徑，也不要再拿早有多次慣例的過境安排當作發動軍事挑釁的理由；同時也呼籲中共 當局放棄對其國內人權的侵害與威權控制，期待早日見到中國民主與和平遍地開花成為事實。

外交部並呼籲相關媒體及意見領袖負起應有社會責任，勿再傳播不實資訊誤導民眾，期盼與全體國人共同珍惜台灣得來不易且獲全球尊重的民主成果。