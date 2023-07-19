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民族救星？屠夫？學者：出版兩蔣日記 揭蔣介石真面貌

記者何定照、程嘉文／台北即時報導
兩蔣日記將重返台灣，出版指日可待。(本報資料照片)
兩蔣日記將重返台灣，出版指日可待。(本報資料照片)

兩蔣日記將重返台灣。中研院近史所退休副研究員張淑雅表示，台灣長年將蔣介石扁平化，從早期民族救星變成白色恐怖屠夫，其實兩者都不是，若台灣出版兩蔣日記，將能讓大眾看到真正的蔣介石面貌。也有學者說，隨著兩蔣日記提供學界查閱，西方學界近年著作對蔣評價明顯上升。

「兩蔣日記」放在美國史丹佛大學近18年，一直對外公開。研究1950年代台美關係的張淑雅，也曾赴美抄了一個月老蔣日記，年代是蔣介石來台後、60幾歲時。張淑雅說手抄時看到的老蔣是可憐、悲慘、充滿挫折、事事不如意的老人，且這位老人在挫折中一直不斷想辦法鼓勵自己。日記裡顯出老蔣修行精進，除每天三次讀聖經、唱聖詩，也受王陽明影響，一天打坐三次。

不少人認為老蔣日記是刻意寫給別人看，但張淑雅認為，一個人如寫57年日記都是給別人看實在不可能。她認為老蔣當年除是在「一日三省吾身」影響下寫日記，也透過寫日記發洩情緒、整理想法。外界傳言老蔣日記都在罵人，她看到老蔣也把自己罵得很厲害。

政大歷史系教授劉維開認為，蔣介石把寫日記當內心反省工具，藉此發洩自己情緒，在日記中痛罵某些人不代表這些情緒會表現在面對對方時的作為。

退休 兩蔣日記

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