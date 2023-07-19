兩蔣日記所有權爭訟10年 美法院判歸台國史館

故總統蔣介石與蔣經國私人日記在內的15箱文件，中華民國政府、蔣家後人與史丹福大學胡佛研究所歷經10年纏訟，美國加州聖荷西聯邦地區法院將所有權判給台灣國史館。本報資料照片

故總統蔣介石與蔣經國 私人日記在內的15箱文件，存放在美國史丹福大學 近18年，中華民國政府、蔣家後人與史丹福大學胡佛研究所歷經10年纏訟，所有權終於塵埃落定。加州聖荷西聯邦地區法院將所有權判給台國史館，「兩蔣日記」原件將重返台灣。

15箱存放在史丹福大學

「舊金山 標準報」（The San Francisco Standard）網站18日報導，這15箱存放在史丹福大學的檔案包含了兩位蔣故總統的個人日記，以及他們在位期間的演講稿、外交信函跟政治檔案，蔣介石日記從1917至1972年，蔣經國日記從1937至1979年。

蔣經國三子蔣孝勇的妻子方智怡2015年將文件借給胡佛研究所，並授權提供兩蔣日記副本給有興趣的學者。

胡佛研究所研究員兼「近代中國與台灣」（Modern China and Taiwan）特藏負責人林孝庭表示，這些文件提供了重要外交事務相關的原始材料，包括1971年的聯合國中國代表權之戰，也揭示罕見的地緣政治見解，例如蔣中正與甘迺迪和尼克森兩位美國總統往來的信件。

林孝庭說，「這些檔案材料對多位最高領導人的祕辛、他們認為國家應該如何發展，提供了非常豐富的第一手資訊」。

蔣友梅曾主張存放蔣家

蔣方智怡和另外6名蔣家成員後來簽署協議，將文件所有權移轉國史館，但蔣經國長孫女蔣友梅主張日記應該保存在蔣家內，而非交給國史館，使得兩蔣文件所有權的合法性產生疑問。由於主張各不相同，堅稱從未擁有檔案的史丹福大學在2013年9月對文件所有權主張者提起民事訴訟。

15名蔣家成員與中華民國政府經歷10年纏訟，陸續跟國史館和解，轉移文件個人所有權，蔣友梅今年5月成為最後一位達成協議的蔣家成員。位於加州聖荷西的聯邦加州北區地方法院最終於11日解決糾紛與結案。多年來沒有出庭的最後一名被告請求權時效消滅，兩蔣日記在內的文件所有權判給國史館。

國史館計畫出版兩蔣日記

國史館告訴「舊金山標準報」，一旦收到了這批文物，將會出版兩蔣日記，並且讓其他「相關歷史文件」供民眾閱覽。駐舊金山台北經濟文化辦事處透過聲明告訴「舊金山標準報」，「我們很高興得悉這些日記將會回到台灣，我們堅信這些日記供大眾閱覽，將非常有利於更深入了解台灣的歷史」。

胡佛研究所提供文件副本

報導指出，原始文件將被送回台灣，但史丹福大學胡佛研究所將繼續提供文件副本供學者研究。