安倍昭惠感謝賴清德去年赴日慰問 盼台日友好永遠持續

台副總統賴清德今天在總統府接見日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠。圖／台總統府提供

台副總統賴清德 今天在總統府接見日本 前首相安倍 晉三遺孀安倍昭惠。安倍昭惠感謝在安倍晉三離世時，賴清德親赴日本表達哀悼及慰問。賴清德則說，期盼台灣與日本，能在前總統李登輝和安倍晉三的精神感召下，繼續合作，讓兩國未來更加美好。

賴清德表示，能在總統府與安倍昭惠晤面，他感到非常高興。原本期待在疫情過後，能夠當面感謝安倍晉三對台灣的支持，但今天看到安倍昭惠女士，就像看到安倍晉三一樣。

賴清德說，去年安倍晉三驟然離世，他到日本弔唁及安慰其家人時，都還無法接受這個事實。當時安倍昭惠提到，安倍晉三每天會陪媽媽散步，以及家庭生活點滴，都讓他印象深刻。他也相信安倍晉三的母親及安倍昭惠，一定能走出悲傷。

賴清德也感謝安倍昭惠代替安倍晉三到李登輝墓前致意，並期盼台灣與日本，能在李登輝和安倍晉三的精神感召下，繼續合作，讓兩國未來更加美好。

安倍昭惠致詞時首先感謝賴清德親自出席前天的歡迎晚宴，並預計出席今晚「台日友好之夜」，她也感謝賴清德在安倍晉三不幸離世時，親赴日本表達哀悼及慰問。

安倍昭惠提到，今天早上訪團有機會至李登輝靈前獻花致意，她相信李登輝與安倍晉三也都期盼台日能攜手協力，共創更美好的未來。安倍晉三生前常說「能不能為台灣做些什麼事情」，她相信台日友好關係會永遠持續，並期盼未來能有更多機會到台灣訪問。台日雙方在很多領域相互尊重、共同合作，未來她也將竭盡所能促進台日關係發展。