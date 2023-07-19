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美參議院通過台美21世紀倡議 台外交部：美高度重視

記者陳熙文／台北即時報導
美國聯邦參議院院會於美東時間7月18日晚間以「一致同意」（Unanimous Consent）方式通過「美台21世紀貿易倡議首批協定執行法案」。圖／本報系資料照
美國聯邦參議院院會於美東時間7月18日晚間以「一致同意」（Unanimous Consent）方式通過「美台21世紀貿易倡議首批協定執行法案」。圖／本報系資料照

美國聯邦參議院院會通過美台21世紀貿易倡議首批協定，台外交部表示，立法進程速度之快，充分展現美國國會跨黨派議員對「美台21世紀貿易倡議」的高度重視，並表示肯定與感謝。

台外交部指出，美國聯邦參議院院會於美東時間18日晚間以「一致同意」（Unanimous Consent）方式通過「美台21世紀貿易倡議首批協定執行法案」（US-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade First Agreement Implementation Act）。

台外交部表示，該法案前由聯邦眾議院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith, R-MO）及參議院財政委員會主席懷登（Ron Wyden, D-OR）等跨黨派議員於6月9日共同提出，法案內容期盼透過啟動國會同意程序，以確保未來美台間的貿易協定及雙邊貿易關係均獲得應有的支持與持久性。法案提出後，於6月21日獲眾院院會通過，並於7月18日經參院院會通過，下一步即將提交美國總統拜登（Joe Biden）簽署。

台外交部表示，其立法進程速度之快，充分展現美國國會跨黨派議員對「美台21世紀貿易倡議」的高度重視，以及對強化台美經貿關係的強烈支持，對於美國國會再一次以具體行動表達對支持強化台美經貿關係的堅定立場，外交部表達誠摯肯定與感謝。

台外交部也說，台美21世紀貿易倡議為深化台美貿關係的重要里程碑，外交部將持續配合行政院經貿談判辦公室與美國行政部門及國會密切合作，共同推動台美經貿夥伴關係的進一步升級。

參議院 拜登 眾院

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