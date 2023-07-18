美台貿易倡議首批協定實施法過關 將送拜登簽署生效

台美21世紀貿易倡議首批協定日前完成簽署。（本報系資料照）

美國聯邦參議院 18日晚間一致同意（unanimous consent）通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法」（US-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade First Agreement Implementation Act），表達國會對協定的支持，下一步將送交美國總統拜登 簽署生效。

中華民國駐美代表蕭美琴和美國在台協會（AIT ）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）上月1日在AIT華盛頓總部簽署台美21世紀貿易倡議首批協定。

美國國會議員為表達支持美台強化貿易關係，並堅持拜登政府要尊重國會在貿易協議談判領域的憲法授權，要求未來的談判必須與國會協商，協定也要得到國會批准，由民主籍參議院財政委員會主席魏登（Ron Wyden）與共和黨籍的眾議院歲出入委員會主席史密斯（Jason Smith）等人共同提出「美台21世紀貿易倡議首批

協定實施法案」，在參眾兩院均順利通過。

史密斯在法案通過後表示，這部法案展現了美國對台灣強大的、結合兩黨和兩院的對台支持，由國會認可首批協定，並提出針對公共透明度和國會參與美國未來對台談判的要求；這是雙贏局面，一方面強化美國對台灣的經濟與戰略夥伴關係，也確保國會和美國人民在國際貿易領域有發言權與投票權。

蕭美琴也在法案通過後在推特發文感謝，她說，這顯示強勁的跨黨派國會支持堅實的且惠及美台的貿易關係。

美國之音日前報導專家意見指，這是在一個兩黨高度共識下通過的立法，那麼行政部門就必須遵守，必須聽取國會意見，這會增加未來雙邊談判的複雜度。

美台21世紀貿易倡議首批協定實施法上月21日順利通過眾院，參院18日也一致同意，下一步將送到拜登桌上，由拜登簽署生效。