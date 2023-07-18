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美軍印太司令：美軍威懾依然強大 若北京今天侵台將吞敗

記者張文馨／華盛頓即時報導
圖為國軍漢光演習執行「聯合反登陸作戰」操演。(本報資料照片)
圖為國軍漢光演習執行「聯合反登陸作戰」操演。(本報資料照片)

美軍印太司令阿基里諾（John Aquilino）18日在阿斯本研究所（Aspen）安全論壇表示，擔憂中俄越發緊密的軍事合作，可能走向一個危險的世界；此外，以美軍當前的實力，若解放軍今天侵略台灣，就會失敗。

阿基里諾也談到，中國大陸國家主席習近平有很多紅線，例如台灣宣布獨立，那會是很嚴重的問題。

阿基里諾重申，美國的對台政策不變，美國恪守台灣關係法、六項保證和美中三聯合公報，美國不支持台獨，反對兩岸片面改變現狀，但美國支持以和平方式解決兩岸歧見。

阿基里諾表示，習近平下令要求解放軍做好準備，在2027年之前擁有侵略台灣的能力；美軍的任務是在這之前做好準備，建立足夠威懾，在威懾失效時，美軍也能在衝突中獲得勝利；到目前為止，他並不擔憂美軍在太平洋的威懾失效，美國會持續維持強勢地位，並與盟友夥伴合作。

阿基里諾說，美國與盟友夥伴都希望說清楚以規範為基礎的國際秩序的重要性，這個世界包含中國大陸，中方應以一種有利全體的方式融入國際秩序，而非只對中國大陸自己有利。

阿基里諾談到，在中俄發表「友好沒有止境、合作沒有禁區」的夥伴關係後，的確看到一些事情正在改變，例如中國大陸不但不譴責俄羅斯侵略烏克蘭，反而幫忙宣傳俄羅斯用來開戰的虛假北約擴張論；在太平洋地區，俄羅斯轟炸機降落中國大陸後轉往菲律賓海和關島，中俄聯合執行任務和巡航，演習行動正在增加，合作越來越緊密，這令人擔憂，那將是一個危險的世界。

此外，國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）18日赴眾院外交委員會印太小組委員會的聽證會說明印太預算，重申美國的中國政策是投資國內、聯合盟友和對中競爭，美國的「一個中國」政策不變，致力於維護台海和平穩定，依據台灣關係法協助台灣維持足夠的自我防衛能力。

康達說，拜登政府有信心能與馬紹爾群島達成戰略協議，由美國提供防禦和經濟援助，來換取在太平洋地區建立軍事基地，康達稱這對美國在太平洋地區的整體地位至關重要。

美國今年起陸續與太平洋島國達成延長戰略協議的共識，馬紹爾是最後一塊拼圖，這被視為美國遏止中國大陸擴大區域影響力的重要關鍵。

俄羅斯 解放軍 台灣關係法

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